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    • Новая поставка буксиров для «Дела»

    25.12.2018
    • Новая поставка буксиров для «Дела»

    Вчера сервисная компания «Дело», входящая в ООО «ДелоПортс» – стивидорный холдинг группы компаний «Дело», приняла два новых буксира Damen Shipyards Group. Буксиры проекта Damen ASD Tug 2310 будут носить имена «Деловой-4» и «Деловой-5».

    Основные характеристики судов:

    •       тип буксира – азимутальный
    •       длина – 23 м;
    •       ширина – 10 м;
    •       мощность двигателя – 3000 кВт или 4000 л.с. 

    По словам генерального директора СК «Дело» Олега Нечаева, прибытие двух буксиров – это плановое пополнение флота СК «Дело» в рамках холдинговой компании «ДелоПортс». «Ровно год назад мы приняли первые три современных буксира Damen ASD Tug 2310, – сказал он. – На сегодняшний день флот компании состоит из пяти мощных буксиров, два из которых имеют пожарный класс». 


    Напомним, ранее сервисная компания «Дело» подписала контракт с Damen Shipyards Group на поставку шестого буксира, который планируется доставить в 2021 году

    «Собственные буксиры повышают уровень сервиса для наших клиентов, отметил генеральный директор «ДелоПортс» Игорь Яковенко. – Появляется возможность одновременной швартовке судов и на НУТЭП и на КСК силами современного флота». По расчетам компании, любые суда будут швартоваться собственными буксирами, включая контейнеровозы океанского класса до 10 тыс. TEU после ввода в эксплуатацию глубоководного причала №38 в 2019 году.

     

    Фото: «Дело»

     

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