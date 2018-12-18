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    • Шестой буксир для «Дела»

    18.12.2018
    • Шестой буксир для «Дела»

    На прошлой неделе сервисная компания «Дело», входящая в ООО «ДелоПортс» – стивидорный холдинг группы компаний «Дело», подписала контракт с Damen Shipyards Group на поставку шестого буксира.

    Это будет шестое судно в серии буксиров ASD Tug 2310, приобретенных у Damen. Он будет носить имя «Деловой-6», сообщили SeaNews в компании. 

    В настоящее время буксиры «Деловой-4» и «Деловой-5» находятся на пути с верфи в Китае в порт Новороссийск, спуск их на воду запланирован на конец декабря 2018 года. После доставки суда сразу приступят к выполнению операций. 

    Напомним, что три буксира для сервисной компании «Дело» были доставлены в порт Новороссийск в конце прошлого года


    По данным группы, поставка шестого буксира намечена на январь 2021 год. 

    Новый буксир может использоваться для буксировки, швартовки, пожаротушения и широкого спектра портовых операций на контейнерном и зерновом терминалах «ДелоПортс» в Новороссийске. Благодаря компактному размеру и тяговому усилию на швартовах 50 тонн буксир ASD Tug 2310 является идеальным инструментом для работы на терминалах группы, считают в «ДелоПортс». 

    Объем инвестиций в буксирный флот превысит 31 млн евро собственных и заемных средств. 

    На базе «Алексино Порт Марина», входящей в ГК «Дело», Damen организовали сервисный центр Damen для предоставления услуг профессионального ремонта и обслуживания судов в Черноморском и Средиземноморском бассейнах.

     

    Фото: группа «Дело»

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