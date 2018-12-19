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    • Экспорт и импорт подакцизных грузов

    19.12.2018
    • Экспорт и импорт подакцизных грузов

    Российский экспорт водки за 10 месяцев 2018 года составил 1,7 млн декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. Это на 3,3% больше показателя января-октября прошлого года.

    Отметим, что в октябре из России было вывезено 252,8 тыс. декалитров – на 5,7% больше, чем за предыдущий месяц.

    В денежном выражении экспорт водки за 10 месяцев этого года вырос на 11% и составил 116,3 млн долларов.

    В то же время, алкогольных и безалкогольных напитков, по данным ФТС РФ, за отчетный период было ввезено на сумму 2,1 млрд долларов — на 10,3% больше, чем годом ранее.

    Импорт сигарет и сигар в денежном выражении снизился на 6,4%, до 127,5 млн долларов.

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