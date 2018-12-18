Панамскому каналу возместят 848 млн долларов

Арбитражный суд обязал строительный консорциум Grupo Unidos Por el Canal (GUPC), строивший новые шлюзы Панамского канала, возместить Администрации Панамского канала порядка 848 млн долларов.

Консорциум GUPC – подрядчик проектирования и строительства третьей нитки шлюзов канала, а также его акционеры подали жалобу в арбитражный суд против Администрации Панамского канала.

Как сообщает Seatrade Naritime News со ссылкой на Администрацию Панамского канала, арбитражный суд обязал консорциум выплатить Администрации Панамского канала начальный аванс в размере 547,96 млн долларов и дополнительный аванс в размере 299,7 млн долларов. Общая сумма составит 847,6 млн долларов.

Кроме того, консорциум должен возместить расходы членов суда и административные расходы Международного арбитражного суда в размере 395 тыс. долларов, а также судебные расходы и издержки Администрации Панамского канала в размере 5,4 млн долларов.

Все другие требования компенсации со стороны GUPC были отклонены.

Также отмечается, что в прошлом году суд отклонил требование GUPC выплатить 192,8 млн долларов, чтобы покрыть перерасходы на строительство новых шлюзов Панамского канала.

Напомним, сроки завершения строительства новых шлюзов периодически сдвигались, рабочие бастовали, сам проект оказался дороже, чем изначально предполагалось, а в одном из новых шлюзов обнаружилась трещина.