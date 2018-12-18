Этажерка для контейнеров

DP World создал с группой SMS совместное предприятие, которое займется внедрение на Терминале 4 в порту Джебель-Али инновационной системы хранения контейнеров. Вместо того, чтобы устанавливать контейнеры один на другой, новая система представляет собой стойку из 11 «этажей», в которую каждый контейнер помещается в отдельную ячейку.

Изначально система, известная как High Bay Storage, была разработана дочерней структурой SMS – компанией AMOVA – для хранения стали в рулонах, вес которых может составлять 50 тонн. Теперь DP World и SMS впервые попытаются применить этот опыт в портовой сфере.

Как отмечают компании в совместном заявлении, использование системы позволит на 200% повысить эффективность использования терминальных площадей по сравнению со стандартной практикой хранения контейнеров. При этом для того, чтобы достать «с полки» один контейнер, не потребуется снимать другие.

В DP World рассчитывают, что внедрение системы позволит ускорить обработку контейнеров, повысить уровень безопасности и энергоэффективность и сократить существенно сократить расходы. Помимо прочего, расходы будут снижаться и за счет сокращения времени на обработку судов – по оценке компании, на погрузку/разгрузку мегаконтейнеровозов потребуется на 30% меньше времени.