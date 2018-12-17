Импортная составляющая в российском судостроении

Вопросы импортозамещения и использования российских комплектующих в судостроении обсудили участники 8-го международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге.

«В связи с санкциями с 2014 года есть такая проблематика – найти качественное хорошее оборудование, которому бы поверил заказчик, которое бы показало себя надежно, – высказал свое мнение директор департамента маркетинга и продаж АО «Объединенная судостроительная корпорация» Илья Пантелеев. – У ОСК на текущий момент создана панель поставщиков с хорошими качеством, опытом и ценами».

Доля российских комплектующих в строительстве рыбопромыслового флота по итогам этого года составила 35-40%. «Импортная составляющая – 60-65%, – отметил представитель ОСК. – Но здесь частный заказчик, частные требования и опыт работы».

«Что касается комплектующих на суда ледокольного и вспомогательного класса, я думаю, соотношение будет немного побольше – 45%. Это корпусная часть, и, хотя многие ее не воспринимают серьезно, но тем не менее это 20% собственных работ», – сказал И.Пантелеев.Говоря о стоимости строительства судов, И.Пантелеев напомнил, что «В РФ есть особые экономические зоны которые позволяют ввозить оборудование по сниженной таможенной ставке, а затем его дорабатывать и включать в состав судна». Также он отметил, что на ценообразование серийных судов такая категория как «российские-импортные» комплектующие влияет в меньшей степени.