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    • Изменения в составе правления ДВМП

    13.12.2018
    • Изменения в составе правления ДВМП

    FESCO сообщает об изменениях в составе правления ПАО «ДВМП» (головная компания группы). Как рассказали SeaNews в FESCO, согласно решению совета директоров с 12 декабря 2018 года правление ПАО «ДВМП» избрано в следующем составе:

    • Александрс Исуринс, президент;
    • Екатерина Гришковец, вице-президент по внешним связям;
    • Константин Колесников, вице-президент по кадровым вопросам; 
    • Максим Сахаров, вице-президент по финансам; 
    • Константин Тетерин, вице-президент по линейно-логистическому дивизиону; 
    • Айдемир Усахов, вице-президент по железнодорожному дивизиону; 
    • Заирбек Юсупов, вице-президент по портовому дивизиону.
    • В состав Правления вошла Е.Гришковец, которая с 3 декабря 2018 года занимает должность вице-президента по внешним связям. Она курирует управления по корпоративным коммуникациям и связям с органами государственной власти.

    Централизация функции внешних коммуникаций, а также включение Е.Гришковец в число членов правления позволит усовершенствовать систему управления репутацией группы как в России, так и за рубежом.

    Е.Гришковец с 2001 по 2012 годы работала корреспондентом и редактором в газете «Коммерсантъ», с 2012 по 2016 годы – руководителем пресс-службы Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («ВЭБ»). До назначения в FESCO Екатерина занимала должность директора по связям с общественностью Группы «Сумма». Окончила факультет международной журналистики МГИМО по специальности «журналист-международник» и Финансовый Университет при Правительстве РФ по специальности «банковское дело».

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