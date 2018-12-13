Изменения в составе правления ДВМП

FESCO сообщает об изменениях в составе правления ПАО «ДВМП» (головная компания группы). Как рассказали SeaNews в FESCO, согласно решению совета директоров с 12 декабря 2018 года правление ПАО «ДВМП» избрано в следующем составе:

Александрс Исуринс, президент;

Екатерина Гришковец, вице-президент по внешним связям;

Константин Колесников, вице-президент по кадровым вопросам;

Максим Сахаров, вице-президент по финансам;

Константин Тетерин, вице-президент по линейно-логистическому дивизиону;

Айдемир Усахов, вице-президент по железнодорожному дивизиону;

Заирбек Юсупов, вице-президент по портовому дивизиону.

В состав Правления вошла Е.Гришковец, которая с 3 декабря 2018 года занимает должность вице-президента по внешним связям. Она курирует управления по корпоративным коммуникациям и связям с органами государственной власти.

Централизация функции внешних коммуникаций, а также включение Е.Гришковец в число членов правления позволит усовершенствовать систему управления репутацией группы как в России, так и за рубежом.

Е.Гришковец с 2001 по 2012 годы работала корреспондентом и редактором в газете «Коммерсантъ», с 2012 по 2016 годы – руководителем пресс-службы Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («ВЭБ»). До назначения в FESCO Екатерина занимала должность директора по связям с общественностью Группы «Сумма». Окончила факультет международной журналистики МГИМО по специальности «журналист-международник» и Финансовый Университет при Правительстве РФ по специальности «банковское дело».