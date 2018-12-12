«Совкомфлот» разработает стратегию

Вчера в Москве прошло заседание совета директоров ПАО «Совкомфлот», на котором были рассмотрены финансовый план компании на 2019 год и прогноз на 2020-2021 годы.

Совет директоров заслушал и обсудил доклад правления о ходе подготовки Стратегии развития ПАО «Совкомфлот» на период до 2025 года. Стратегия, в частности, предусматривает последовательное увеличение доли флота компании, занятого в транспортно-логистическом обеспечении крупных нефтегазовых проектов, а также дальнейшее внедрение в производственную деятельность передовых энергоэффективных и экологически безопасных технических решений. Документ планируется к утверждению в марте-апреле 2019 года, сообщает пресс-служба «Совкомфлота».

Кроме того, во исполнение соответствующей директивы правительства РФ совет директоров одобрил пакет соглашений на строительство серии крупнотоннажных нефтеналивных танкеров нового поколения на мощностях ССК «Звезда» с последующим отфрахтованием этих судов на основе долгосрочного тайм-чартера компании ПАО «НК «Роснефть». Соответствующие документы были подписаны «Совкомфлотом» с компанией «Роснефть», ССК «Звезда» и группой ВЭБ в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года.