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    • КТК завел «Гигантского осьминога»

    12.12.2018
    • КТК завел «Гигантского осьминога»

    Арсенал противоаварийных средств морского терминала Каспийского Трубопроводного Консорциума пополнили три нефтесборные системы «Гигантский осьминог» производства Ro-Clean Desmi. По информации компании, агрегаты успешно прошли приемку и испытания на акватории гавани вспомогательных судов КТК. 

    Нефтесборная система «Гигантский осьминог» является новейшей моделью в ряду оборудования для ликвидации разливов нефти на море. Она представляет собой уникальную нефтесборную систему, состоящую из 15 щеточных конвейеров, распределенных на три модуля по 5 конвейеров в каждом. «Гигантский осьминог» может действовать с захватом поверхности сбора на 360 градусов, что позволило довести его производительность до 250 куб. м/час (для сравнения, производительность обычных подобных систем не превышает 75 куб. м/час).

    КТК завел «Гигантского осьминога»В комплект оборудования входит силовой гидравлический блок мощностью 120 кВт, вьюшка со специальным плавающим чехлом для гидравлических и грузового шлангов. Компоненты оборудования спроектированы для использования в самых тяжелых климатических условиях.     

    На сегодня в России «Гигантские осьминоги» есть только на КТК.


     

     

     

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