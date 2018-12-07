Потянут ли рынки?

Чтобы выполнить поручение президента по обеспечению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн в год к 2024 году, необходимо комплексно решить ряд вопросов, отметил, выступая на 8-м международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге, заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды России Дмитрий Фишкин.

Основой формирования грузопотоков в Арктике являются проекты по освоению минерально-сырьевой базы и строительству инфраструктуры. Как отметил Д.Фишкин, «Минерально-сырьевой базы формирует 96% грузопотока по СМП, поэтому важно своевременно осуществлять реализацию проектов освоения и развития минерально-сырьевой базы». «Кроме того, необходимо вводить и новые проекты, а также активизировать геологоразведочные работы. При этом при принятии решений должна учитываться конъюнктура цен на мировых рынках сырья, — подчеркнул он. – Но потянут ли мировые рынки, нужно ли столько угля, есть ли контракты? Контрактов пока нет. Есть какие-то наработки, но предметно – куда этот уголь пойдет, нужен ли он в таком объеме, мы тоже пока не понимаем».

Вторым условием Д.Фишкин считает развитие транспортной инфраструктуры и ледокольного флота. При этом инфраструктурные проекты должны находиться в прямой зависимости от реализации проектов освоения минерально-сырьевой базы. «Если мы смотрим на грузовую базу, бОльшая часть проектов будет связана с проектами в Обской губе. Зима покажет, когда будет введена третья очередь «Ямал СПГ», как будут справляться ледоколы, как будет справляться инфраструктура», – сказал Д.Фишкин.

Третье условие – система гидрометеорологического обеспечения, прогнозирования ледовой обстановки. «Таким образом, можно будет продлить период безледокольного плавания, и в условиях нехватки ледоколов сосредоточить суда на лимитирующих участках СМП», – считает он.

«Минприроды России в сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом» при участии других заинтересованных ведомств способно организовать эту работу, — резюмировал Д.Фишкин. – В противном случае выполнение поручения президента достаточно призрачно».