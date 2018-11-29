Maersk протестировал предварительное информирование

Maersk Line и Балтийская таможня завершили тестирование системы предварительного электронного информирования о грузах, приходящих морским транспортом. По информации Maersk в тестировании принимали участие Containerships, позже к тестированию присоединились другие линии, также технологию отрабатывали таможенные брокеры и экспедиторы.

В компании результаты тестирования оценивают как успешные. Как рассказали SeaNews в российском представительстве Maersk, настройка и проверка заняли несколько месяцев. Система опробована во всех портах захода Maersk в РФ и готова для повсеместного внедрения, считают в компании.

Система предварительного электронного таможенного информирования предусматривает предоставление органам ФТС данных о грузе до его фактического прибытия в порт. Заинтересованное лицо (грузовладелец или его представитель) предварительно подает информацию о товарах через специализированный КПС «Портал Морской порт»* и получает уникальный идентификационный номер предварительной информации о товаре (УИН ПИТ), который впоследствии вносит им в систему перевозчика. Не позднее чем за 24 часа до прибытия судна перевозчик передает грузовой манифест совместно с УИН ПИТ таможенным органам в электронном виде.

«Это нововведение позволит ускорить процедуру оформления грузов, что, в свою очередь, сократит сроки и стоимость их доставки конечным покупателям, – считают в Maersk. – Внедрение повсеместного предварительного информирования запланировано на второе полугодие 2019 года».