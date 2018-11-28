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    • Цена на нефть в ожидании

    28.11.2018
    • Цена на нефть в ожидании

    Если еще в сентябре этого года эксперты нефтяного рынка предсказывали, что цена на нефть в ноябре пробьет отметку в $90 за баррель , то теперь игроки рынка опасаются повторения 2014 года, когда стоимость черного золота упала более чем на четверть.

    Напомним, что в сентябре 2014 года стоимость нефти марки Brent была $97,37 за баррель, а в январе следующего года уже $48,42 за баррель. Поэтому любой прогноз экспертов нефтяного рынка может не оправдаться, и в будущем экономическая картина будет отличаться от той, которую прогнозировали аналитики.

    Стоимость фьючерсов на нефть Brent пережила на прошлой неделе обвал до $58,80 за баррель, сегодня же в ожидании заседания ОПЕК+ на следующей неделе и ее решения по объемам добычи сырья она подросла — до 61 доллара за баррель.

    Дальнейший сценарий развития нефтяного рынка увидим после заседания ОПЕК+ в Вене 6-7 декабря. Хотя, возможно, какие-то решения о политике в добыче нефти будет приниматься на встрече Большой двадцатки в Аргентине.


    Российский экспорт нефти за три квартала 2018 года практически сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года (-0,1%), составив 190,9 млн тонн. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт нефти вырос на 37,8% – до 94,1 млрд долларов.

    Экспорт нефтепродуктов за 9 месяца этого года также снизился – на 0,6% до 115,2 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки увеличился – на 32,9% (до 58,7 млрд долларов).

    Дизельного топлива было экспортировано около 42,5 млн тонн, что на 7,8% больше уровня января-сентября прошлого года. В стоимостном выражении экспорт дизтоплива увеличился на 44,4%, до 25,2 млрд долларов.

    Снизился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года экспорт автомобильного бензина – на 3,8% (до 3,2 млн тонн). Стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, выросла – на 19,6% и составила порядка 1,9 млрд долларов.

    Экспорт природного газа за 9 месяцев 2018 года составил 165,9 млрд кубометров, что выше показателя прошлого года на 10,7%. В стоимостном выражении экспорт газа вырос на 34,5% – до 35,4 млрд долларов.

    Сжиженного природного газа по итогам января-сентября 2018 года было экспортировано 29,2 млн тонн (+63,1%) на сумму 4,2 млрд долларов (+80,8%).

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