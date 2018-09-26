Информационно-аналитическое агентство

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    • Нефть стремится к новым высотам

    26.09.2018

    • Вчера цена на нефть марки Brent поднялась выше $82 за баррель – впервые с осени 2014 года. Дополнительный потенциал к росту нефть получила после заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в минувшее воскресенье, участники которого решили не увеличивать добычу в рамках сделки ОПЕК+. 

    Но уже сегодня утром, по данным агентств, ноябрьские фьючерсы на Brent упали в цене на 0,07% до $81,81 за баррель, а на WTI – на 0,18% до $72,15 за баррель. 

    Рынок, скорее всего, отыгрывал данные Американского института нефти (API), согласно которым за неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,9 млн баррелей до 400 млн баррелей. 
    Кроме того, немного охладило пыл участников рынка заявление представителя США о том, что перед введением нефтяных санкций против Ирана необходимо убедиться, что на рынке достаточно нефти, чтобы не спровоцировать повышения цен.

    Тем не менее, игроки нефтяного рынка настроены на то, что к ноябрю нефть пробьет отметку в $90 за баррель.

    Как сообщают агентства со ссылкой на главу Минэнерго РФ Александра Новака, текущая цена на нефть является сбалансированной, но она учитывает и геополитическую обстановку. 
    В сентябре показатели по добычи нефти в РФ будут выше, чем в августе. Добыча выйдет практически на уровень октября 2016 года в 11,2 млн баррелей в сутки, от которого и отсчитывалось сокращение добычи в рамках ОПЕК+.

    На этом фоне российский экспорт нефти в январе-июле 2018 года снизился на 1,2%, составив 147,3 млн тонн. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт нефти вырос более существенно, на 34,1% – до 71,2 млрд долларов.

    Экспорт нефтепродуктов за 7 месяцев этого года также снизился, на 1,6% до 89,6 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки увеличился – на 28,7% (до 44,8 млрд долларов).

    Дизельного топлива было экспортировано около 33,1 млн тонн, что на 6% больше уровня января-июля прошлого года. В стоимостном выражении экспорт дизтоплива увеличился на 39,4%, до 19,3 млрд долларов.

    Снизился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года экспорт автомобильного бензина – на 0,5% (до 2,7 млн тонн). Стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, выросла – на 23,1% и составила более 1,5 млрд долларов.

    Экспорт природного газа за 7 месяцев 2018 года составил 130 млрд кубометров, что выше показателя прошлого года на 9,1%. В стоимостном выражении экспорт газа вырос на 31,7% – до 27,2 млрд долларов.

    Сжиженного природного газа по итогам января-июля 2018 года было экспортировано 21,1 млн тонн (+59,8%) на сумму 2,8 млрд долларов (+73,3%).

     

     

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