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    • Запретить или разрешить альянсы

    02.10.2018

    • Еврокомиссия объявила о начале консультаций по продлению – или непродлению льготного антимонопольного режима, установленного для альянсов линий.

    Действующие в настоящее время в ЕС правила позволяют линейным перевозчикам формировать альянсы и предлагать клиентам совместные сервисы при условии, что их суммарная доля на том или ином рынке ниже 30%.

    Ведение таких исключений из общего антимонопольного законодательства было в свое время мотивировано тем, что там, где достаточный уровень конкуренции и где альянсы не становятся средством раздела рынка и не ведут к ценовому сговору, они позволяют повысить эффективность операций и качество сервиса для клиентов.

    Эти исключения действуют до 25 апреля 2020 года. Еврокомиссии предстоит принять решение, продлять ли их действие дальше или нет, и, если продлять, то на каких условиях.

    Еврокомиссия намерена собрать мнения всех заинтересованных сторон, в первую очередь самих линий, их клиентов – грузовладельцев и экспедиторов, портовых операторов и соответствующих отраслевых ассоциаций, а также аналитиков, ученых и юридических фирм, специализирующихся в области антимонопольного законодательства и морского права.

    Мнения принимаются до 20 декабря 2018 года.

     

     

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