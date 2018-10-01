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    • Samskip модернизирует сервисы Nor Lines

    01.10.2018

    • Samskip реструктуризирует многоцелевые и рефсервисы Nor Lines между портами Северного моря, Балтики и Норвегии.

    По информации компании, будет увеличено как количество сервисов, так и число занятых на них судов. Кроме того, будет больше портов захода.  

    Так, число многоцелевых сервисов увеличится с двух до трех.

    На сервисе между портами балтийскими и норвежскими портами вместо трех судов будут работать четыре, все они оборудованы кранами грузоподъемностью 50 тонн.

    Существовавший ранее комбинированный сервис будет разбит на два, на каждом из которых будут работать по два судна.

    Один из них, между портами Норвегии, Германии и Голландии. Будет заточен в основном на транспортировку мороженой рыбы и проектных грузов в южном направлении и проектных грузов и грузов на паллетах в северном направлении.

    Как отмечают в компании, цель состоит в том, чтобы обеспечить гибкую комбинацию портов – северная Норвегия, а также Мурманск и Архангельск будут доступны напрямую из Германии и Нидерландов.

    Второй сервис будет обслуживать экспортеров и импортеров в портах Дании, Польши и западной Норвегии, основной грузопоток составят рефрижераторные и проектные грузы.

    На отдельном многоцелевом сервисе между портами западной, средней и северной Норвегии и Нидерландами будет добавлен судозаход в голландский порт Велзен, где работает рефтерминал Kloosterboer Velsen, оттуда идут short sea сервисы на Великобританию и Португалию.

    Велзен будет первым голландским портом захода на сервисе. В Samskip рассчитывают, что это позволит привлечь дополнительный грузопоток в северном направлении. Между Норвегией и Нидерландами у Nor Lines стоят инновационные суда, работающие на СПГ, – «Kvitbjorn» и «Kvitnos», каждый вместимостью 1,5 тыс. м для ро-ро грузов, 122 TEU для контейнеров и 1,5 тыс. тонн для рефгрузов. Оба судна оснащены крановым оборудованием для тяжеловесных грузов.

    Как отмечают в компании, Nor Lines будет регулярно заходить в Клайпеду, Гданьск и Велзен, судозаходы в Куксхафен и Эмсхафен будут осуществляться по требованию грузовладельцев.

    В новом раскладе сервисы Nor Lines работают с 1 октября.

    Напомним, Samskip достиг соглашения о приобретении Nor Lines в прошлом году.

     

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