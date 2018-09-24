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    • Новатэк расширяет географию поставок

    24.09.2018

    • Novatek Gas&Power Asia Pte. Ltd., дочерняя компания ПАО «Новатэк», поставила на рынок Бразилии первую партию сжиженного природного газа, произведенную на проекте «Ямал СПГ». 

    По информации «Новатэка», первая партия была доставлена компании Petrobras на регазификационный терминал Баия.

    В настоящее время «Ямал СПГ» продает СПГ по спотовым контрактам, ранее компанией было озвучено, что в 2018 году должны быть отгружены 72-75 партий.

    Как отметил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, стратегия маркетинга СПГ предусматривает расширение географии поставок и диверсификацию потребителей. 

    «Мы впервые доставили СПГ собственного производства на рынок Латинской Америки, и это является подтверждением эффективности нашей логистической модели и уникального географического расположения проекта «Ямал СПГ», что позволяет нам осуществлять конкурентоспособные поставки СПГ практически в любую точку земного шара» – цитирует Л.Михельсона пресс-служба компании.

    Отметим, что весной текущего года «Новатэк» открыл для себя рынок Индии, поставив в эту страну первую партию сжиженного природного газа. А летом был отправлена первая танкерная партия СПГ в Испанию по долгосрочному контракту.

    Напомним, что первая технологическая линия завода «Ямал СПГ» начала производство в четвертом квартале 2017 года, отгрузка первого танкера состоялась 8 декабря 2017 года, отгрузка первой партии СПГ, полученной на второй линии, состоялась 9 августа 2018 года.

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