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РМРФл совещ по лог центру в Татарстане
30.10.2026

Второй мультимодальный логистический центр в Татарстане

    • Создание нового мультимодального логистического центра в Нижнекамске обсудили в Росморречфлоте на совещании под руководством заместителя руководителя ведомства Федора Шишлакова.

    Как сообщает пресс-служба Росморречфлота в своем макс-канале, в качестве перспективного участка рассматривается территория Афанасовского сельского поселения на реке Каме. Будут задействованы мощности ООО «ТЭМПО-ПОРТ».

    Запуск первого этапа проекта намечен уже на 2027 год. Планируется строительство и ввод в эксплуатацию причальной стенки, судоходного канала, складского комплекса, железнодорожных путей, а также организация таможенного терминала.

    Речной порт в Нижнекамске может стать одним из первых объектов, созданных в рамках обновленного законодательства. С текущего года создание и регулирование деятельности речных портов осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации.

    Внесение объекта в Реестр речных портов позволит проводить дноуглубительные работы и формировать требуемые габариты судового хода за счет средств федерального бюджета.

    Фото: Росморречфлот


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