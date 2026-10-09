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09.10.2026

РЖД приобрели 299 новых локомотивов

    • Парк тягового подвижного состава ОАО «РЖД» в январе-сентябре 2026 года пополнили 299 новых локомотивов, сообщила компания в своем макс-канале. Все они отечественного производства, подчеркнули в РЖД. В структуре закупок – 167 электровозов и 132 тепловоза.

    В частности, на сеть железных дорог вышли 102 грузовых электровоза «Ермак» (2, 3, 4ЭС5К). Такие машины поставлялись преимущественно в депо Сибири и Дальнего Востока, а 57 локомотивов «Синара» (2, 3ЭС6) заняты на линиях в европейской части страны и на Урале.

    Для вождения пассажирских поездов с начала года закуплено 8 электровозов – 4 ЭП1М и 4 ЭП2К.

    Объем поставок тепловозов включает 60 грузовых локомотивов (20 2ТЭ25КМ и 40 3ТЭ28), 4 пассажирских машины ТЭП70БС, а также 68 маневровых ТЭМ18ДМ.

    Фото: РЖД


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