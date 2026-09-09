Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-июнь 2026
09.09.2026

Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-июнь 2026

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.02.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 9, 2026
    Незначительное снижение ставок.
    Только для подписчиков
    2026индекс Drewry WCIФрахтовые ставки
    0
    22.05.2026
    Грузооборот российских портов в апреле 2026 в деталях
    Грузооборот морских портов России повысился на 8,2%.
    Только для подписчиков
    2026ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    19.06.2026
    Фрахтовый рынок Черного моря, 25 неделя, 2026
    Ставки не изменились.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    17.03.2026
    Российский экспорт и импорт, январь 2026
    Внешнеторговый оборот России в январе 2026 года составил 46,7 млрд долларов.
    Только для подписчиков
    2026ИмпортСтатистика таможниЭкспорт
    0
    27.05.2026
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2026 в деталях
    Увеличился на 15,9%
    Только для подписчиков
    2026Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    28.04.2026
    Товарооборот Россия – Южная Корея в первом квартале 2026 года
    Повысился на 8,8%.
    Только для подписчиков
    2026Внешняя торговляТоварооборотЮжная Корея
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.09.2026 От мегамаксов к гигамаксам
    09.09.2026 Отправки контейнеров в полувагонах удвоились
    09.09.2026 Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2026
    08.09.2026 Новый сервис из Китая в Калининград
    08.09.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 7 месяцев 2026
    08.09.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Госрегулирование Показать всё
    09.09.2026 Расширен перечень случае, когда допускаются бумажные накладные
    08.09.2026 Цифровизация таможенных операций в повестке ВЭФ
    31.08.2026 9,7 млрд рублей на субсидирование жд перевозок сельхозпродукции
    27.08.2026 Тарифные квоты на импорт мяса и молочной сыворотки
    26.08.2026 Изменения в законодательстве в части автоперевозок
    21.08.2026 Утвержден проект структуры Концепции развития внутреннего водного транспорта
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •