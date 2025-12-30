Новая квота на экспорт лома и отходов черных металлов

С 1 января 2026 года объём квоты на вывоз за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов чёрных металлов увеличится и составит 2,2 млн тонн, сообщает пресс-служба Правительства РФ. Соответствующее постановление подписано 27 декабря 2025 года.

Такой объём квоты будет действовать до 31 декабря 2026 года. Предполагается, что решение позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объём сырья, не востребованный на внутреннем рынке.

По сравнению с предыдущим решением кабмина, принятым в августе 2025 года, объём квоты увеличится на 400 тыс. тонн. Квота будет распределена Минпромторгом между участниками внешнеторговой деятельности.

При экспорте лома и отходов чёрных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну.

Постановление от 27 декабря 2025 года №2175

