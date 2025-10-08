Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Катар снял запрет для судоходства
08.10.2025

Катар снял запрет для судоходства

    • Министерство транспорта Катара сняло запрет для судоходства, которые были введены из-за сбоев системы GPS на прошлой неделе, но ввело ограничения. Как сообщает Splash, теперь разрешено судоходство в дневное время. Однако проблемы в работе GPS до сих пор не устранены.

    Запреь на судоходство в водах Катара был принят на фоне резкого увеличения числа случаев глушения GPS в регионе. «Компания Windward, специализирующаяся на морской аналитике, сообщила, что сотни судов ежедневно сталкиваются с помехами в Персидском заливе и Ормузском проливе. При этом сигналы AIS некоторых судов указывают на фиктивное местоположение в глубине страны», — пишет издание.

    Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) подтвердило получение многочисленных прямых сообщений о помехах в работе GPS. Карта электронных помех, составленная агентством и охватывающая данные с 25 сентября по 2 октября, выявила постоянную концентрацию помех в Красном море.

    Фото: Splash

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.02.2025
    Аргентина возобновляет экспорт живого скота морем
    Спустя 52 года
    Аргентинаживой скотЗапретэкономика
    0
    14.03.2025
    США могут запретить заходить в свои порты судам стран, создающих «узкие» места
    Начато расследование
    FMCЗапретпроблемыРасследование
    0
    06.06.2025
    «Великобритания катится в ад, как и Норвегия»
    Джон Фредриксен переводит часть бизнеса в Эмираты
    ВеликобританияДжон ФредриксенКризисНорвегия
    0
    29.01.2025
    РЖД временно ограничат прием порожних вагонов из сопредельных государств
    Со 2 февраля
    Ограниченияпорожние вагоныРЖД
    0
    28.02.2025
    Правительство ограничило экспорт бензина
    До 31 августа
    БензинОграниченияПравительствоЭкспорт
    0
    18.04.2025
    США продляют запрет на заход судов под российским флагом в свои порты
    На один год
    ЗапретРоссийский флагРоссиясудозаходы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.10.2025 Тестовая партия сладостей из Китая на терминале Глобал Портс в бухте Врангеля
    02.10.2025 Комплекс для обслуживания спецтехники на ПЛП
    02.10.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2025 снизился на 10%
    02.10.2025 Новый интермодальный железнодорожно-автомобильный маршрут
    01.10.2025 Жд экспорт в направлении Казахстана вырос – РЖД
    01.10.2025 Рускон запустил жд перевозки с Дальнего Востока по России
    Госрегулирование Показать всё
    06.10.2025 Назначен заместитель руководителя ФТС
    01.10.2025 Назначения в ФТС
    01.10.2025 Продлен временный запрет на экспорт бензина
    26.09.2025 Россия и Судан подписали Меморандум о взаимопонимании в области транспорта
    25.09.2025 На автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс будет запущена процедура электронной очереди
    22.09.2025 В рамках нового нацпроекта разработают пообъектный план подъема затонувших судов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •