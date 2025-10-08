Катар снял запрет для судоходства

Министерство транспорта Катара сняло запрет для судоходства, которые были введены из-за сбоев системы GPS на прошлой неделе, но ввело ограничения. Как сообщает Splash, теперь разрешено судоходство в дневное время. Однако проблемы в работе GPS до сих пор не устранены.

Запреь на судоходство в водах Катара был принят на фоне резкого увеличения числа случаев глушения GPS в регионе. «Компания Windward, специализирующаяся на морской аналитике, сообщила, что сотни судов ежедневно сталкиваются с помехами в Персидском заливе и Ормузском проливе. При этом сигналы AIS некоторых судов указывают на фиктивное местоположение в глубине страны», — пишет издание.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) подтвердило получение многочисленных прямых сообщений о помехах в работе GPS. Карта электронных помех, составленная агентством и охватывающая данные с 25 сентября по 2 октября, выявила постоянную концентрацию помех в Красном море.

Фото: Splash