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Порт «Лавна» обработал первые 200 вагонов
28.07.2025

Порт «Лавна» обработал первые 200 вагонов

    • Развитие Мурманского транспортного узла, и, в частности, ход реализации Комплекса перегрузки угля «Лавна» обсудили сегодня в ходе рабочей встречи губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ООО «МТП Лавна» Станислав Мультах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

    А.Чибис напомнил, что торговый порт «Лавна» − один из ключевых инфраструктурных объектов для Мурманской области и экономики России и мощный транспортный хаб на трассе Трансарктического транспортного коридора. Его развитие крайне важно для всей системы портов Арктики. «Это знаковый проект: фактически, в Мурманской области построен первый со времен Советского Союза новый порт», − сказал губернатор.

    Новый незамерзающий глубоководный порт имеет прямой доступ в Мировой океан и поможет открыть новые направления экспорта российского угля. Плановый объем перевалки в терминале составляет 18 млн тонн в год с увеличением в перспективе до 24 млн тонн. Кроме того, проект поможет перенести перевалку угля из центра Мурманска на западный берег Кольского залива. Для работы терминала используется современное оборудование, в том числе тандемные вагоноопрокидыватели, а также закрытые ленты для транспортировки угля.

    «Проект в завершающей стадии, активно ведутся пусконаладочные работы. В июне мы перевернули первые вагоны с углем, для нас это важное событие. И уже более 200 вагонов обработано, это три состава, выгрузка производится с помощью специализированной автоматической станции», – сообщил С. Мультах.

    Вопрос активизации развития Мурманского транспортного узла системно прорабатывало региональное правительство во главе с губернатором. Была получена поддержка президента России и приняты все необходимые решения по достройке железной дороги и созданию мультимодального логистического хаба. В марте этого года Владимир Путин поручил в ближайшие годы увеличить мощности МТУ не менее чем втрое за счет строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов.

    Фото: пресс-служба правительства Мурманской области


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