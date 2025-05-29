Новый формат отраслевых мероприятий от Aurora Line

На этой неделе в Санкт-Петербурге прошло новое для отрасли мероприятие – контейнерная линия Aurora Line организовала очный практический тренинг «Устойчивость контейнерной линии: цифры, а не слухи», на который были приглашены представители компаний-участников рынка морских контейнерных перевозок: грузовладельцы, экспедиторы, линейные операторы, специалисты по логистике и цепям поставок.

Aurora Line заявила новый формат общения с компаниями-экспедиторами и грузовладельцами не как с клиентами, а как с партнёрами в формате открытого диалога.

По итогам встречи в Aurora Line рассказали, что договорились с представителями крупных компаний-экспедиторов, присутствовавших на мероприятии, развивать такой формат и вместе провести ещё ряд подобных тренингов и повторить материал для прямых грузовладельцев.

В течение более чем двух часов, которые заняла содержательная часть тренинга, команда Aurora Line, чьи сотрудники ранее работали в глобальных морских компаниях, поделились новым опытом и практическими кейсами, с решением которых сталкиваются в сегодняшних условиях рынка линейные перевозчики и экспедиторы. Основной спикер – Генеральный директор ООО «Аврора Лайн» Алексей Парилов рассказал об актуальной бизнес-модели контейнерной линии, факторах, влияющих на ценообразование и финансовую устойчивость, структуру затрат и рентабельность компании-морского перевозчика. Поделился реальными инструментами для анализа надёжности перевозчика, которыми могут пользоваться грузовладельцы и экспедиторы.

Также Алексей Парилов рассказал о планах Aurora Line по расширению своего флота и намерении начать перевозки между Китаем и Санкт-Петербургом по Севморпути в 2025 г. Речь шла о судах вместимостью 2500-2600 TEU. Как отметил Алексей Парилов, сейчас в компании активно рассматривается бизнес-модель запуска этих проектов с фокусом на финансовую устойчивость и гарантию соблюдения сроков перевозки.

А.Парилов: «Мы рады, что наши партнёры оценили новый формат отраслевого мероприятия, который мы предложили. Позитивная обратная связь, полученная от гостей тренинга «Устойчивость контейнерной линии: цифры, а не слухи» показывает, что мы действительно сумели собрать и поделиться с партнёрами именно той информацией, которая интересна и важна сегодня для всех участников рынка морских контейнерных перевозок: грузовладельцев, экспедиторов, линейных операторов».

Aurora Line — морская контейнерная линия, ведущая активную деятельность с 2022 года. Осуществляла линейные перевозки между Архангельском и Турцией; Санкт-Петербургом, Турцией и Египтом; Новороссийском и турецкими портами. В настоящее время Aurora Line, оперируя собственным флотом, сосредоточена на прямых перевозках между портами Китая и Санкт-Петербургом.

Фото: Аврора Лайн

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