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Калининградскую областную таможню переподчинят СЗТУ
11.04.2025

Калининградскую областную таможню переподчинят СЗТУ

    • Калининградскую областную таможню (КОТ) переподчинят Северо-Западному таможенному управлению. Это позволит наладить более тесное взаимодействие таможенных органов, ускорить оформление товаров и усилить правоохранительный блок, сообщает пресс-служба ФТС.

    Морское и сухопутное сообщение эксклава осуществляется преимущественно через территории, входящие в регион деятельности СЗТУ. Переподчинение Калининградской областной таможни будет способствовать улучшению транспортной логистики, и как следствие, ускорению таможенного оформления товаров, следующих из Калининградской области в «большую» Россию.

    Контроль за КОТ осуществляют в том числе иные государственные контролирующие и надзорные органы, расположенные в Северо-Западном федеральном округе. Объединение структурных подразделений позволит повысить эффективность взаимодействия с ними и быстрее реагировать на внештатные ситуации.

    Существует необходимость организации комплексного сопровождения оперативно-розыскной деятельности в регионе.

    Фото: ФТС


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