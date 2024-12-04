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Индия обязала все суда, заходящие в ее порты, оборудовать системами наблюдения
04.12.2024

Индия обязала все суда, заходящие в ее порты, оборудовать системами наблюдения

    • Все суда, совершающие заходы в порты Индии, должны быть оснащены системой видеонаблюдения, сообщает Splash. Требование Генерального директората судоходства Индии вступает в силу с октября 2025 года.

    Введение нового правила директорат связывает как с обеспечением безопасности экипажа, так и с соблюдением техники безопасности.

    Система наблюдения, установленная на судне, должна полностью покрывать все точки доступа на палубе, швартовочное оборудование, зоны повышенного риска, например, перила или изолированные помещения, а также навигационный мостик и машинное отделение в целях оперативного мониторинга и анализа ситуации для предотвращения столкновений.

    Согласно новому правилу, должна быть обеспечена круглосуточная непрерывная запись с минимальным объем памяти на 90 дней. На мостике или в помещении службы безопасности требуется также установить централизованную станцию мониторинга с воспроизведением в режиме реального времени.

    Системы видеонаблюдения на всех судах заграничного плавания должны иметь защищенные средства передачи зашифрованных данных с главной палубы и жилых помещений на авторизованные береговые объекты и быть совместимыми с удаленным доступом со стороны управления или других уполномоченных служб безопасности, индийских вооруженных сил, береговой охраны и уполномоченных инспекторов по расследованию несчастных случаев.

    Фото: Splash


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