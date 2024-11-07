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07.11.2024

Сервис FREIGHTMarket – инструкция пользователя

    • FREIGHTMarket – облачный аналитический онлайн-сервис, дающий индикативную картину фрахтовых ставок по 20 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 209 зарубежных портов.

    Как пользоваться сервисом:

    Для большего удобства работайте с сервисом в режиме полного окна – для этого нажмите кнопку Сервис FREIGHTMarket - инструкция пользователя в правом нижнем углу окна

    Сервис состоит из трех страниц, переключение между которыми осуществляется иконками Сервис FREIGHTMarket - инструкция пользователя и Сервис FREIGHTMarket - инструкция пользователя в нижней части окна.

    Сервис FREIGHTMarket - инструкция пользователя

    Первая страница содержит:

    • количество сервисов по линиям
    • дисбаланс ставок в экспорте и импорте
    • динамика ставок помесячно
    • сравнение ставок по линиям
    • география сервисов
    • сравнение средних ставок по линиям помесячно
    Сервис FREIGHTMarket - инструкция пользователя

    Вторая страница:

    • динамика судозаходов по портам и линиям
    • количество судозаходов в порты РФ
    • динамика вместимости сервисов
    • количество судоазходов по линиям в месяц
    • вместимость сервисов линий
    Сервис FREIGHTMarket - инструкция пользователя

    Третья страница:

    • динамика количества судов в месяц на сервисах линий, помесячно
    • флот линий на сервисах
    • динамика средней вместимости судозахода в месяц, помесячно
    • средняя вместимость судов линий
    • вместимость судов

    Принципы фильтрации данных:

    Для удобства работы с сервисом фильтрация данных реализована несколькими альтернативными способами. Для самых распространенных вариантов выбора применяются кнопочные фильтры, которые позволяют одним нажатием включить/исключить определенную категорию данных из выборки (импорт/экспорт/каботаж, перечень месяцев, включаемых в выборку, типы контейнеров). Выпадающие списки применяются для точного указания и быстрого поиска нужного порта и направления. Визуальные фильтры с кросс-фильтрацией комбинируют и дополняют собой два предыдущих способа. Нужно помнить, что все фильтры и визуальные элементы влияют друг на друга.

    При применении кнопочных фильтров черный фон означает, что фильтр включен, светлый – фильтр выключен:

    • фильтр по направлению управляет тем, какие показатели (импорт/экспорт/каботаж) будут включены в расчеты: Сервис FREIGHTMarket - инструкция пользователя
    • фильтр по номенклатуре управляет тем, какие именно номенклатурные статусы контейнеров (20’ / 40’, HC / TC / DC, COC / SOC) будут включены в расчеты: Сервис FREIGHTMarket - инструкция пользователя
    • фильтр по месяцам управляет тем, какой месяц будет включен в расчеты: Сервис FREIGHTMarket - инструкция пользователя

    Применение выпадающих списков:

    Выпадающие списки позволяют жестко зафиксировать определенный порт и/или направление с тем, чтобы все остальные визуальные элементы страницы сервиса отображали данные только по нему. Следует иметь в виду, что все визуальные элементы влияют друг на друга, поэтому, если, например, в выпадающем списке портов выбран “Восточный”, то в выпадающем списке направлений вам будут доступны только страны, на которые есть сервисы из этого порта (“Вьетнам”, “Китай”, “Корея”), а в выпадающем списке зарубежных портов – только порты этих стран.

    Сервис FREIGHTMarket - инструкция пользователя

    Чтобы сбросить значение выпадающего списка портов надо нажать на кнопку Сервис FREIGHTMarket - инструкция пользователя.

    Применение визуальных элементов сервиса как фильтров:

    Каждый визуальный элемент может являться фильтром для других элементов – например, кликнув на секторе “Panda Express Line”, мы заставим все остальные визуальные элементы отчета пересчитаться и перерисоваться по показателю “Panda Express Line”.

    Нажав и удерживая клавишу Ctrl и последовательно выделяя курсором несколько секторов круговой диаграммы, мы, помимо “Panda Express Line”, можем выделить также другие линии, в результате все остальные визуальные элементы пересчитаются и перерисуются, исходя из нашего выбора. Выбранные сектора при этом выделяются цветом, а у невыбранных цветность приглушается:

    Сервис FREIGHTMarket - инструкция пользователя

    Контекстные подсказки:

    Каждый визуальный элемент и его составляющие (сектор на круговой диаграмме, точка на графике и карте) имеют подсказки, содержащие развернутые данные об этом секторе и точке. Для получения подсказки просто наведите на интересующий вас объект курсор:

    Сервис FREIGHTMarket - инструкция пользователя

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Здесь вы можете ознакомиться с демоверсией сервиса FREIGHTMarket, оценить его пользу, удобство и необходимость для решения задач вашей компании.

    Все вопросы по сервису и вариантам подписки вы можете задать Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26

    Подписаться на сервис FREIGHTMarket


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