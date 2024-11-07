Сервис FREIGHTMarket – инструкция пользователя

FREIGHTMarket – облачный аналитический онлайн-сервис, дающий индикативную картину фрахтовых ставок по 20 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 209 зарубежных портов.

Как пользоваться сервисом:

Для большего удобства работайте с сервисом в режиме полного окна – для этого нажмите кнопку в правом нижнем углу окна

Сервис состоит из трех страниц, переключение между которыми осуществляется иконками и в нижней части окна.

Первая страница содержит: количество сервисов по линиям

дисбаланс ставок в экспорте и импорте

динамика ставок помесячно

сравнение ставок по линиям

география сервисов

сравнение средних ставок по линиям помесячно

Вторая страница: динамика судозаходов по портам и линиям

количество судозаходов в порты РФ

динамика вместимости сервисов

количество судоазходов по линиям в месяц

вместимость сервисов линий

Третья страница: динамика количества судов в месяц на сервисах линий, помесячно

флот линий на сервисах

динамика средней вместимости судозахода в месяц, помесячно

средняя вместимость судов линий

вместимость судов

Принципы фильтрации данных:

Для удобства работы с сервисом фильтрация данных реализована несколькими альтернативными способами. Для самых распространенных вариантов выбора применяются кнопочные фильтры, которые позволяют одним нажатием включить/исключить определенную категорию данных из выборки (импорт/экспорт/каботаж, перечень месяцев, включаемых в выборку, типы контейнеров). Выпадающие списки применяются для точного указания и быстрого поиска нужного порта и направления. Визуальные фильтры с кросс-фильтрацией комбинируют и дополняют собой два предыдущих способа. Нужно помнить, что все фильтры и визуальные элементы влияют друг на друга.

При применении кнопочных фильтров черный фон означает, что фильтр включен, светлый – фильтр выключен:

фильтр по направлению управляет тем, какие показатели (импорт/экспорт/каботаж) будут включены в расчеты:

фильтр по номенклатуре управляет тем, какие именно номенклатурные статусы контейнеров (20’ / 40’, HC / TC / DC, COC / SOC) будут включены в расчеты:

фильтр по месяцам управляет тем, какой месяц будет включен в расчеты:

Применение выпадающих списков:

Выпадающие списки позволяют жестко зафиксировать определенный порт и/или направление с тем, чтобы все остальные визуальные элементы страницы сервиса отображали данные только по нему. Следует иметь в виду, что все визуальные элементы влияют друг на друга, поэтому, если, например, в выпадающем списке портов выбран “Восточный”, то в выпадающем списке направлений вам будут доступны только страны, на которые есть сервисы из этого порта (“Вьетнам”, “Китай”, “Корея”), а в выпадающем списке зарубежных портов – только порты этих стран.

Чтобы сбросить значение выпадающего списка портов надо нажать на кнопку .

Применение визуальных элементов сервиса как фильтров:

Каждый визуальный элемент может являться фильтром для других элементов – например, кликнув на секторе “Panda Express Line”, мы заставим все остальные визуальные элементы отчета пересчитаться и перерисоваться по показателю “Panda Express Line”.

Нажав и удерживая клавишу Ctrl и последовательно выделяя курсором несколько секторов круговой диаграммы, мы, помимо “Panda Express Line”, можем выделить также другие линии, в результате все остальные визуальные элементы пересчитаются и перерисуются, исходя из нашего выбора. Выбранные сектора при этом выделяются цветом, а у невыбранных цветность приглушается:

Контекстные подсказки:

Каждый визуальный элемент и его составляющие (сектор на круговой диаграмме, точка на графике и карте) имеют подсказки, содержащие развернутые данные об этом секторе и точке. Для получения подсказки просто наведите на интересующий вас объект курсор:

Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

Здесь вы можете ознакомиться с демоверсией сервиса FREIGHTMarket, оценить его пользу, удобство и необходимость для решения задач вашей компании.

Все вопросы по сервису и вариантам подписки вы можете задать Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26

Подписаться на сервис FREIGHTMarket