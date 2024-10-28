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«Неудобства будут, но это не критично»
28.10.2024

«Неудобства будут, но это не критично»

    • В середине октября Министерство сообщений и транспорта Литвы заявило о намерении денонсировать межправительственное соглашение с Российской Федерации. Литва направила в адрес правительства РФ представление, в котором говорится о том, что «межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество практически остановлено и невозможно, целесообразно данный договор денонсировать». Своим мнением о том, как повлияет на российское судоходство выход Литвы из этого соглашения, с SeaNews поделился капитан морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» Александр Волков в кулуарах II конференции «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2024», организованной ВИВА КОНСАЛТ.

    «На данном этапе денонсация этого соглашения никак не повлияет на российское судоходство – у нас регулярного сообщения с латвийскими портами нет, – сказал А.Волков. – Хотят выйти из него – это решение государства».

    А.Волков напомнил, что соглашение регулировало отношения стран в области морских перевозок, признание документов, помощь в случае бедствия или кораблекрушения. Также, согласно этому документу, члены экипажа могли без визы сходить на берег и временно находиться в портовом городе в соответствии с действующими там правилами.

    «Возможно, это теперь может как-то усложнить жизнь морякам-россиянам, которые прибывают в порты Литвы, – продолжил капитан Большого порта. – Однако в мире много стран, где требуется виза для того, чтобы миграционные власти разрешили морякам сход на берег. Например, США. Нет визы – не сходишь на берег. Хотя контроля строгого вроде никакого нет, но попробуйте нарушить».

    «Поэтому, наверное, для мореплавателей, которые работают под различными удобными флагами, возможно, будут какие-то местные неудобства, но это не критично», – резюмировал А.Волков.

    Напомним, Соглашение о торговом судоходстве между Россией и Литвой было подписано в 1993 году и вступило в силу в 1994 году.

    Фото: SeaNews


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