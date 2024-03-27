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Из Мурманского рыбного порта во Владивосток отправлен первый жд состав с рыбной продукцией
27.03.2024

Из Мурманского рыбного порта во Владивосток отправлен первый жд состав с рыбной продукцией

    • В Мурманском морском рыбном порту загружен и отправлен железнодорожный состав с рыбной продукцией Северного бассейна. Около 418 тонн свежемороженого краба направлены из Мурманска в Пусан через Владивосток, сообщает пресс-служба порта.

    «Это первый железнодорожный сервис с рефрижераторными контейнерами в истории порта, и мы надеемся, что он будет развиваться и наполняться дополнительными объемами. Кроме того, данный сервис существенно расширяет спектр услуг порта, оказываемых рыбопромысловым компаниям, что повышает конкурентоспособность и привлекательность порта. Контейнеризация технологических процессов – одно из важнейших направлений в развитии Мурманского рыбного порта и данный проект позволяет порту выйти на новый уровень в этом развитии», – подчеркнул генеральный директор АО «ММРП» Андрей Бородин.

    27 рефрижераторных контейнеров с крабами направляются на Дальний Восток для дальнейшего экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В порту создан специализированный склад, обеспечивающий мультимодальные перевозки, и организован новый транспортный маршрут.

    «Инициатором этого проекта выступила компания «Антей Север». Проект реализуется благодаря совместной работе всех служб Мурманского морского рыбного порта и транспортной группы FESCO. Все вышесказанное говорит о том, что мы уверенно двигаемся к созданию регулярного грузового железнодорожного сообщения из Мурманска во Владивосток», – отмечают в порту.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, оператором интермодальной отправки выступает компания «Дальрефтранс» — дочернее предприятие FESCO, отвечающее в группе за перевозки грузов, требующих температурного режима. Расчетное время всей интермодальной перевозки составит порядка 30 дней.

    Фото: ММРП


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