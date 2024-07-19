Ship Tech Global: новые заказы и подходы к промысловому судостроению

В этом году в рамках Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, при поддержке Минпромторга России будет организована специализированная экспозиция судостроения, судоремонта, оборудования и портовой инфраструктуры Ship Tech Global*. Она поможет соединить заказчиков с поставщиками оборудования и услуг для строительства и комплектации новых судов в рамках модернизации флота рыбной отрасли.

Организация и задачи новой экспозиции

Стремительный рост разделов судового оборудования и судостроения в рамках рыбопромышленной выставки, а также успешный опыт в обеспечении эффективного взаимодействия всех участников отрасли позволил организаторам расширить профильную экспозицию и её тематику. Новая бизнес-площадка предложит участникам проверенные на практике подходы к налаживанию деловых связей при строительстве и обслуживании флота, а также модернизации портовой инфраструктуры.

Она объединит заказчиков с поставщиками всего спектра оборудования и услуг, необходимых для успешной реализации новых проектов, и создаст комфортные условия для их эффективной совместной работы. Стремясь решить задачи участников, Ship Tech Global предоставит им возможность найти наиболее востребованное оборудование. С другой стороны, участие в экспозиции производителей общесудовых систем и механизмов также откроет им доступ к заказам рыбной отрасли.

Так, разделы экспозиции будут включать в себя:

судовые системы;

промысловое оборудование;

электрооборудование и автоматика;

оборудование судовых помещений;

энергетические и пропульсивные системы.

Отличия и преимущества

Специализированную экспозицию дополнит насыщенная и по-настоящему практико-ориентированная деловая программа. Обсуждение насущных вопросов судостроения и судоремонта, сертификации оборудования, проектирования судов, развития портовой инфраструктуры позволит профессионалам отрасли быстрее найти взаимовыгодные решения и наладить эффективное сотрудничество. К участию, помимо собственников и руководителей предприятий, приглашены технические специалисты, влияющие на решения о приобретении оборудования и услуг и вовлеченные в процессы проектирования и эксплуатации судов.

Другим важным отличием нового проекта станет такой принцип организации экспозиции, при котором основное внимание уделяется не визуальной составляющей, а именно представляемым экспонатам, образцам высокотехнологичного оборудования для судостроения и оснащения флота. Чтобы добиться этого, организаторы предлагают участникам Ship Tech Global более лаконичную застройку, создавая равные условия как для крупных компаний, так для предприятий среднего и малого бизнеса.

«Потребности отрасли не ограничиваются ведением промысла, а строительство траулеров и краболовов также не обходится без общесудовых систем и механизмов. Именно поэтому нам важно предоставить нашим участникам всё необходимое для успешной реализации задач обновления рыбопромыслового флота и обеспечения непрерывной деятельности рыбопромышленной отрасли. Успешное решение действительно сложных задач, причём в весьма динамичных условиях рынка, позволило нам расширить тематику и предложить индустрии судостроения наш подход, который реально работает и эффективен на практике.

Уверен, что мы поможем всем участникам быстро наладить деловые связи в сфере строительства, ремонта и оснащения флота и модернизации портовой инфраструктуры», – отметил Иван Фетисов, генеральный директор «Экспосолюшенс групп», компании-оператора форума и выставки и организатора специализированной экспозиции.

Участники

Основу экспозиции составят постоянные участники Seafood Expo Russia: «Проектно-конструкторское бюро «Петробалт» и судоремонтное предприятие «Преголь», которые выступают партнёрами мероприятия, а также ОСК, «СТТ Марин Сервис», «Морсудснаб» (группа компаний «МСС»), «Концерн НПО «Аврора», АО «Корпорация морского приборостроения», «Е8», «Еврус», «Валком», «Армалит», «Морские комплексные системы», «Морское инженерное бюро – СПб», «Морские решения», Kinarca (Испания), Nautic Rus, Bulutlu Machinery, Map-Line и другие.

Доказанные перспективы заказов рыбной отрасли и новый формат экспозиции привлекает и компании, ранее не специализировавшиеся на работе с рыбохозяйственным комплексом. Среди них предприятия с гражданским направлением в составе АО «Концерн «Алмаз-Антей», «Северсталь-метиз», ООО «МПЗ Авангард», «Тензо-М», «Марлинг», Surimi Tech, Skip Marine, «РИАТОМ» и другие.

Возможность принять участие в модернизации промыслового флота и мощностей рыбной промышленности привлекает также иностранных поставщиков, поэтому к специализированной экспозиции присоединились новые производители оборудования для промысла, переработки и такелажных работ из Турции, Китая и других стран.

Время и место

Мероприятие будет проходить с 17 по 19 сентября 2024 года в г. Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Экспозиция Ship Tech Global будет расположена на площадке Seafood Expo Russia, а её участники будут отмечены специальным значком на плане и в путеводителе выставки. Так целевым покупателям – заказчикам новых судов – будет проще найти интересующих их производителей и участников процессов строительства и эксплуатации.

Специализированная экспозиция Ship Tech Global организуется при поддержке Минпромторга России, Российского морского регистра судоходства, Отраслевой судостроительной ассоциации и информационного агентства «Медиапалуба».

Подробная информация – на официальном сайте https://seafoodexporussia.com/shiptechglobal/

*В части реализации задач обновления рыбопромыслового флота и обеспечения непрерывной деятельности рыбопромышленной отрасли

Фото: ООО “ЭКСПОСОЛЮШЕНС”

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