Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ship Tech Global: новые заказы и подходы к промысловому судостроению
19.07.2024

Ship Tech Global: новые заказы и подходы к промысловому судостроению

    • В этом году в рамках Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, при поддержке Минпромторга России будет организована специализированная экспозиция судостроения, судоремонта, оборудования и портовой инфраструктуры Ship Tech Global*. Она поможет соединить заказчиков с поставщиками оборудования и услуг для строительства и комплектации новых судов в рамках модернизации флота рыбной отрасли.

    Организация и задачи новой экспозиции

    Стремительный рост разделов судового оборудования и судостроения в рамках рыбопромышленной выставки, а также успешный опыт в обеспечении эффективного взаимодействия всех участников отрасли позволил организаторам расширить профильную экспозицию и её тематику. Новая бизнес-площадка предложит участникам проверенные на практике подходы к налаживанию деловых связей при строительстве и обслуживании флота, а также модернизации портовой инфраструктуры.

    Она объединит заказчиков с поставщиками всего спектра оборудования и услуг, необходимых для успешной реализации новых проектов, и создаст комфортные условия для их эффективной совместной работы. Стремясь решить задачи участников, Ship Tech Global предоставит им возможность найти наиболее востребованное оборудование. С другой стороны, участие в экспозиции производителей общесудовых систем и механизмов также откроет им доступ к заказам рыбной отрасли.

    Так, разделы экспозиции будут включать в себя:

    • судовые системы;
    • промысловое оборудование;
    • электрооборудование и автоматика;
    • оборудование судовых помещений;
    • энергетические и пропульсивные системы.

    Отличия и преимущества

    Специализированную экспозицию дополнит насыщенная и по-настоящему практико-ориентированная деловая программа. Обсуждение насущных вопросов судостроения и судоремонта, сертификации оборудования, проектирования судов, развития портовой инфраструктуры позволит профессионалам отрасли быстрее найти взаимовыгодные решения и наладить эффективное сотрудничество. К участию, помимо собственников и руководителей предприятий, приглашены технические специалисты, влияющие на решения о приобретении оборудования и услуг и вовлеченные в процессы проектирования и эксплуатации судов.

    Другим важным отличием нового проекта станет такой принцип организации экспозиции, при котором  основное внимание уделяется не визуальной составляющей, а именно представляемым экспонатам, образцам высокотехнологичного оборудования для судостроения и оснащения флота. Чтобы добиться этого, организаторы предлагают участникам Ship Tech Global более лаконичную застройку, создавая равные условия как для крупных компаний, так для предприятий среднего и малого бизнеса.

    «Потребности отрасли не ограничиваются ведением промысла, а строительство траулеров и краболовов также не обходится без общесудовых систем и механизмов. Именно поэтому нам важно предоставить нашим участникам всё необходимое для успешной реализации задач обновления рыбопромыслового флота и обеспечения непрерывной деятельности рыбопромышленной отрасли. Успешное решение действительно сложных задач, причём в весьма динамичных условиях рынка, позволило нам расширить тематику и предложить индустрии судостроения наш подход, который реально работает и эффективен на практике.

    Уверен, что мы поможем всем участникам быстро наладить деловые связи в сфере строительства, ремонта и оснащения флота и модернизации портовой инфраструктуры», – отметил Иван Фетисов, генеральный директор «Экспосолюшенс групп», компании-оператора форума и выставки и организатора специализированной экспозиции.

    Участники

    Основу экспозиции составят постоянные участники Seafood Expo Russia: «Проектно-конструкторское бюро «Петробалт» и судоремонтное предприятие «Преголь», которые выступают партнёрами мероприятия, а также ОСК, «СТТ Марин Сервис», «Морсудснаб» (группа компаний «МСС»), «Концерн НПО «Аврора», АО «Корпорация морского приборостроения», «Е8», «Еврус», «Валком», «Армалит», «Морские комплексные системы», «Морское инженерное бюро – СПб», «Морские решения», Kinarca (Испания), Nautic Rus, Bulutlu Machinery, Map-Line и другие.

    Доказанные перспективы заказов рыбной отрасли и новый формат экспозиции привлекает и компании, ранее не специализировавшиеся на работе с рыбохозяйственным комплексом. Среди них предприятия с гражданским направлением в составе АО «Концерн «Алмаз-Антей», «Северсталь-метиз», ООО «МПЗ Авангард», «Тензо-М», «Марлинг», Surimi Tech, Skip Marine, «РИАТОМ» и другие.

    Возможность принять участие в модернизации промыслового флота и мощностей рыбной промышленности привлекает также иностранных поставщиков, поэтому к специализированной экспозиции присоединились новые производители оборудования для промысла, переработки и такелажных работ из Турции, Китая и других стран.

    Время и место

    Мероприятие будет проходить с 17 по 19 сентября 2024 года в г. Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Экспозиция Ship Tech Global будет расположена на площадке Seafood Expo Russia, а её участники будут отмечены специальным значком на плане и в путеводителе выставки. Так целевым покупателям – заказчикам новых судов – будет проще найти интересующих их производителей и участников процессов строительства и эксплуатации.

    Специализированная экспозиция Ship Tech Global организуется при поддержке Минпромторга России, Российского морского регистра судоходства, Отраслевой судостроительной ассоциации и информационного агентства «Медиапалуба».

    Подробная информация – на официальном сайте https://seafoodexporussia.com/shiptechglobal/

     

    *В части реализации задач обновления рыбопромыслового флота и обеспечения непрерывной деятельности рыбопромышленной отрасли

     

    Фото: ООО “ЭКСПОСОЛЮШЕНС”

    Реклама. ООО “ЭКСПОСОЛЮШЕНС”. ERID: 2SDnjdGBHN2

     

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.03.2024
    Калининград остается актуальным регионом
    Своим впечатлением от выставки TransRussia-2024 с SeaNews поделился руководитель клиентского отдела компании Alevro Андрей […]
    2024ВыставкаКалининградТрансРоссия
    0
    25.03.2024
    Российский рынок – турбулентный, проактивный, оптимистичный
    Своими впечатлениями от выставки TransRussia поделилась начальник информационно-аналитического отдела компании «Модуль» Марина Овсянникова. Для […]
    ВыставкаМодульроссийский рынокТрансРоссия
    0
    25.03.2024
    С новыми международными участниками рынка надо учиться работать
    Своими впечатлениями от выставки TransRussia поделились директор по продуктам компании Zunami Александра Громова и […]
    Выставкароссийский рынокСтрахованиеТрансРоссия
    0
    22.03.2024
    Надо быть смелее и пробовать что-то новое
    Впечатления участников рынка от выставки TransRussia
    2024Выставкароссийский рынокТрансРоссия
    0
    27.03.2024
    «Все ищут какие-то финансовые решения»
    Своим впечатлением от выставки TransRussia-2024 поделился старший партнер компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло. Впечатления […]
    адаптацияВыставкаклиентыЛогистика
    0
    26.03.2024
    Грузы были, есть и будут
    Своими впечатлениями от выставки TransRussia поделилась руководитель направления по развитию бренда Транспортной группы «Континент» […]
    ВыставкаГрузоперевозкиГрузыТрансРоссия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.07.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 29 неделя 2024
    19.07.2024 Груз из Индии в Казахстан по МТК «Север-Юг»
    17.07.2024 Финансовые и операционные показатели OOCL в первом полугодии 2024
    17.07.2024 Доступность срочного тоннажа крайне ограничена
    16.07.2024 Объем морских контейнерных перевозок на трейде Азия – Мексика растет
    16.07.2024 Top 26-50 контейнерных линий, H1 2024
    Госрегулирование Показать всё
    15.07.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    11.07.2024 Сформирован детальный план работы северного завоза для Камчатского края
    10.07.2024 Россию и Индию свяжет Северный морской путь
    10.07.2024 Россия и Индия договорились о сотрудничестве на Дальнем Востоке и в Арктике
    09.07.2024 Таможенные органы наделяются правом государственного ветеринарного контроля
    08.07.2024 Продлено временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •