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Первый в России электронный морской перевозочный документ
06.06.2024

Первый в России электронный морской перевозочный документ

    • 4 июня группа FESCO оформила в тестовом режиме первый в России морской перевозочный документ – коносамент, сообщили SeaNews в группе. Оператором эксперимента выступил разработчик сервиса для обмена электронными документами 1С-ЭПД – ГК «Астрал».

    В рамках пробной интермодальной перевозки груз в универсальном контейнере со склада был доставлен автотранспортом во «Владивостокский морской торговый порт» (входит в FESCO) и далее на судне группы в порт Корсаков.

    В тестовый контур Государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) Минтранса России успешно переданы транспортная накладная, путевой лист и впервые – морской коносамент в электронном формате.

    По информации Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», оформление первого тестового электронного коносамента проведено в рамках подготовки к запуску в 2024 году возможности оформления в ГИС ЭПД шести типов документов для перевозки грузов на морском и речном транспорте, а также в рамках тестирования мультимодальных перевозок в рамках создания Национальной цифровой транспортно-логистической платформы «ГосЛог». Все необходимые нормативно-правовые акты, позволяющие использовать электронные перевозочные документы на водном транспорте наряду с бумажными, приняты в конце мая – первых числах июня.

    «Внедрение электронного документооборота на всех видах транспорта является первоочередной задачей Минтранса. Мы начали с автомобильного сегмента, самого многочисленного, ведем работу на железнодорожном транспорте – стыкуем ГИС ЭПД и систему «ЭТРАН». Настала пора и водного транспорта. Первый коносамент, оформленный в электронном виде – важная веха на пути создания Национальной транспортно-логистической платформы, в рамках которой перевозки всеми видами транспорта будут оформляться именно в электронном виде» – прокомментировал заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов.

    «Первая передача цифрового морского коносамента в ГИС ЭПД — это важный шаг к внедрению бесшовной среды и электронного документооборота при оформлении морских и интермодальных перевозок в рамках Национальной транспортно-логистической платформы. Большинство ключевых игроков транспортной отрасли заинтересованы в этом решении, так как оно открывает новые возможности для развития бизнеса», – сказал вице-президент по информационным технологиям FESCO Дмитрий Суровец.

    «В рамках проекта Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, совместно с компанией FESCO мы провели пилот по апробации электронного каботажного коносамента в цепочке «Авто-Море-Авто». Результатом пилота станет сквозной обмен электронными документами на межгосударственном уровне, что послужит отправной точкой для запуска обмена информацией со странами АСЕАН, БРИКС, ШОС и ЕАЭС», – сказал директор по развитию бизнеса ГК «Астрал» Степан Терехин.

    По словам директора Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полины Давыдовой, к работе с ГИС ЭПД были привлечены крупнейшие логистические и пассажирские компании, сейчас на очереди морские и речные перевозки.

    Сервис ГИС ЭПД, пояснили в FESCO, позволяет компаниям оформить транспортную документацию в электронном виде. Участники рынка могут работать с системой через операторов, требования к которым утверждены Правительством РФ. К ГИС ЭПД подключены федеральные органы исполнительной власти, в системе уже работают компании из 83 регионов России. В 2024 году на платформе появится возможность оформить шесть типов документов для перевозки грузов на морском и речном транспорте.

    Фото: Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика»


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