Товары, ввозимые на территорию портовых ОЭЗ, подлежат таможенному декларированию

Правительство РФ установило, что таможенному декларированию подлежат товары, ввозимые на территории портовых особых экономических зон, отдельные участки свободных портов Республики Крым и города федерального значения Севастополя, портовые участки или логистические участки свободного порта Владивосток и Арктической зоны Российской Федерации и помещаемых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Соответствующее постановление № 307 от 16 марта 2024 года подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, товары, ввозимые на территории портовых особых экономических зон, участки, указанные в части 4 статьи 7 Федерального закона «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», отдельный участок (отдельные участки) морских портов, открытых для международного сообщения и захода иностранных морских судов, включая акваторию морского порта, и (или) отдельные участки территории аэропорта, открытого для приема и отправки воздушных судов, выполняющих международные воздушные перевозки, находящиеся на территории свободного порта Владивосток, земельные участки, прилегающие к автомобильному или железнодорожному пункту пропуска свободного порта Владивосток, отдельный участок (отдельные участки) морских портов, открытых для международного сообщения и захода иностранных морских судов, включая акваторию морского порта, и (или) отдельные участки территории аэропорта, открытого для приема и отправки воздушных судов, выполняющих международные воздушные перевозки, находящиеся в Арктической зоне Российской Федерации, земельные участки, прилегающие к автомобильному или железнодорожному пункту пропуска Арктической зоны Российской Федерации, и помещаемые под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, подлежат таможенному декларированию в случаях, если такие товары предназначены для потребления, указанного в подпункте 5 пункта 1 статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Постановление вступает в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования.

Постановление правительства №307 от 16 марта 2024