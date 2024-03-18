Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товары, ввозимые на территорию портовых ОЭЗ, подлежат таможенному декларированию
18.03.2024

Товары, ввозимые на территорию портовых ОЭЗ, подлежат таможенному декларированию

    • Правительство РФ установило, что таможенному декларированию подлежат товары, ввозимые на территории портовых особых экономических зон, отдельные участки свободных портов Республики Крым и города федерального значения Севастополя, портовые участки или логистические участки свободного порта Владивосток и Арктической зоны Российской Федерации и помещаемых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Соответствующее постановление № 307 от 16 марта 2024 года подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, товары, ввозимые на территории портовых особых экономических зон, участки, указанные в части 4 статьи 7 Федерального закона «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», отдельный участок (отдельные участки) морских портов, открытых для международного сообщения и захода иностранных морских судов, включая акваторию морского порта, и (или) отдельные участки территории аэропорта, открытого для приема и отправки воздушных судов, выполняющих международные воздушные перевозки, находящиеся на территории свободного порта Владивосток, земельные участки, прилегающие к автомобильному или железнодорожному пункту пропуска свободного порта Владивосток, отдельный участок (отдельные участки) морских портов, открытых для международного  сообщения и захода иностранных морских судов, включая акваторию морского порта, и (или) отдельные участки территории аэропорта, открытого для приема и отправки воздушных судов, выполняющих международные воздушные перевозки, находящиеся в Арктической зоне Российской Федерации, земельные участки, прилегающие к автомобильному или железнодорожному пункту пропуска Арктической зоны Российской Федерации, и помещаемые под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, подлежат таможенному декларированию в случаях, если такие товары предназначены для потребления, указанного в подпункте 5 пункта 1 статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

    Постановление вступает в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования.

    Постановление правительства №307 от 16 марта 2024


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.01.2024
    Правительство продлило временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы
    Правительство продлевает временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Соответствующее постановление №2377 от 29 […]
    запрет на вывозПостановлениеПравительстворис
    0
    07.02.2024
    Изменения в финансирование проекта «Комплекса по переработке этаносодержащего газа в п. Усть-Луга»
    Правительство внесло изменения в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых […]
    ПравительствоРаспоряжениеУсть-Луга
    0
    29.01.2024
    Правительство передало часть акватории Азовского моря Министерству обороны
    Правительство Российской Федерации распорядилось предоставить Министерству обороны РФ часть акватории Азовского моря. Соответствующее распоряжение […]
    Азовское мореМинистерство обороныПравительствоРаспоряжение
    0
    18.03.2024
    Правительство профинансирует завершение опытно-конструкторских работ, связанных с развитием судоходства
    В 2024 году на завершение опытно-конструкторских работ в рамках пяти проектов, связанных с развитием […]
    Опытно-конструкторские работыПравительствоСудостроениеФинансирование
    0
    05.02.2024
    Упрощена процедура допуска российских транспортных компаний к международным автоперевозкам
    С 1 сентября 2024 года срок предоставления госуслуги по допуску отечественных транспортных компаний к […]
    АвтоперевозкиДокументооборотПравительство
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.03.2024 FESCO договорилась о развитии контейнерных перевозок с российскими партнерами
    19.03.2024 «РЖД Логистика» откроет СВХ на терминале «Сухой порт Чайковский»
    19.03.2024 Китайский партнер в проекте «Терминал Забайкальск»
    19.03.2024 FESCO повезет из Китая в Россию и СНГ автомобили и машинокомплекты HAIMA
    19.03.2024 FESCO и китайская «Кун Ронг» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере жд контейнерных перевозок
    19.03.2024 Альфа-Банк даст кредит на строительство жд терминала в Забайкальске
    Госрегулирование Показать всё
    18.03.2024 Товары, ввозимые на территорию портовых ОЭЗ, подлежат таможенному декларированию
    18.03.2024 Правительство профинансирует завершение опытно-конструкторских работ, связанных с развитием судоходства
    14.03.2024 Правительство вносит изменения в схему территориального планирования
    12.03.2024 В международных расчетах можно использовать цифровые финансовые активы
    06.03.2024 Россия и Азербайджан договорились о развитии погранпереходов
    06.03.2024 Границы морского порта Ванино расширили
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •