Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2022

На 44 неделе года ставки на европейском, средиземноморском и американском направлениях продолжали снижаться. В то же время ставки на Персидский залив повысились.

Так, ставки из Китая на порты Северной Европы сократились на 7%, ставки на порты Средиземноморья – на 5,9%.

Ставки на порты западного побережья США опустились на 5,6%, на порты восточного побережья США – на 3,5%.

Ставки на Австралию и Новую Зеландию на 44 неделе года уменьшились на 8%. Ставки на Южную Америку на прошлой неделе также снизились – на 0,2%.

В то же время ставки из Китая на Персидский залив продолжили расти – плюс 13,8% к уровню 43 недели.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии снизились на 0,8%, на Южную Корею – на 4,4%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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