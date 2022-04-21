Товарооборот в регионе деятельности ЮТУ

По итогам первого квартала ЮТУ перечислило в федеральный бюджет 121,84 млрд рублей – в 2,15 раза или на 65,26 млрд рублей больше показателя трех месяцев прошлого года. Экспортно-импортные операции осуществляли 6 233 участника ВЭД против 6 287 участников ВЭД в первом квартале 2021 года.

Показатель реализации технологии авторегистрации в регионе деятельности управления увеличился с 82,6 % за 3 месяца 2021 года до 83,2 % за 3 месяца 2022 года по «экспортным» декларациям (ДТ) на товары и с 75,4 % до 76,8 % по «импортным» декларациям.

В соответствии с таможенными процедурами, предусматривающими вывоз и ввоз товаров, автоматически выпущено 8 615 «экспортных» ДТ и 9 420 «импортных» ДТ, то есть 24,1 % и 16,4 % от общего количества деклараций на товары (за 3 месяца 2021 года автоматически выпущено 7 151 «экспортных» ДТ и 5 366 «импортных» ДТ).

В первом квартале 2022 года таможнями ЮТУ возбуждено 76 уголовных дел (1 квартал 2021 – 83 УД) и 3 516 дел об административных правонарушениях (3 месяца 2021 – 3 270 дел об АП). В частности, выявлен 31 факт незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС оружия и боеприпасов (4 ед. пневматического оружия и оружия самообороны, 10 ед. холодного оружия, 719 ед. патронов, около 3 тыс. ед. капсюлей для патронов, 13 ед. товаров двойного назначения и 121 ед. товаров военного назначения), 46 фактов незаконного перемещения наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ и прекурсоров (из оборота изъято более 11,4 кг наркотических средств, 2,8 кг сильнодействующих веществ), 47 фактов перемещения наличной иностранной и российской валюты с нарушением таможенных правил (предметами правонарушений и преступлений в общей сложности явились: 71 882 доллара; 292 446 евро; 3,02 млн руб.; 2 895 фунтов стерлингов; 71 038 украинских гривен; 2 225 турецкий лир и др.).

С момента начала специальной военной операции особое внимание Южным таможенным управлением уделяется вопросам приоритетного совершения таможенных операций в отношении гуманитарных конвоев. С 24 февраля этого года в регионе деятельности ЮТУ на территорию Украины, ДНР и ЛНР в качестве гуманитарной помощи вывезено более 11,5 тыс. тонн товаров. Общее количество транспортных средств с гуманитарным грузом составило более 1,1 тыс. единиц.