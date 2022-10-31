Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ТOP-5 терминалов России по грузообороту в январе-сентябре 2022 года
31.10.2022

ТOP-5 терминалов России по грузообороту в январе-сентябре 2022 года


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.07.2022
    TOP-5 терминалов по обороту пищевого налива в январе-мае 2022 года
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, объем перевалки пищевого налива в морских портах России […]
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотПищевой наливПОРТСТАТ
    0
    10.06.2022
    Заполярный транспортный филиал «Норникеля» увеличивает грузооборот
    Заполярный транспортный филиал «Норникеля» завершил зимнюю навигацию. С ноября 2021 года по конец мая […]
    ГрузооборотДудинкаНорникель
    0
    27.04.2022
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2022 года в деталях
    В марте 2022 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 3,8% относительно показателя марта 2021 года.
    Только для подписчиков
    2022Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    11.10.2022
    Все терминалы по перевалке СПГ, январь-август 2022
    В январе-августе 2022 года объем перевалки сжиженного газа в морских портах России увеличился на […]
    Только для подписчиков
    2022ПОРТСТАТПортыСПГ
    0
    09.09.2022
    Импорт и экспорт Китая, 8 месяцев 2022 года
    Внешнеторговый оборот Китая за 8 месяцев 2022 года составил 4,19 трлн долларов — на […]
    2022Внешняя торговляКитай
    0
    16.08.2022
    Все терминалы по перевалке химического налива, первое полугодие 2022
    В первом полугодии 2022 года объем перевалки химического налива в морских портах России увеличился […]
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    31.10.2022 Назначение в APMT
    31.10.2022 Индекс соответствия линейному расписанию снизился, но незначительно
    31.10.2022 COSCO заказал 24-тысячники на метаноле
    31.10.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2022
    28.10.2022 Гетеборг увеличил долю на контейнерном рынке
    28.10.2022 Регулярный контейнерный поезд по восточной ветке МТК «Север – Юг»
    Госрегулирование Показать всё
    31.10.2022 МТК «Север – Юг» как альтернатива Суэцу
    21.10.2022 Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
    21.10.2022 О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума
    19.10.2022 Три триллиона на три года
    14.10.2022 К 2030 году Россия поставит 100 млрд куб. м газа в восточном направлении
    13.10.2022 Суд постановил национализировать Мурманский морской рыбный порт
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти