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Гетеборг увеличил долю на контейнерном рынке
28.10.2022

Гетеборг увеличил долю на контейнерном рынке


    • Администрация порта Гетеборг опубликовала основные операционные показатели за первые 9 месяцев 2022 года

    Как сообщили SeaNews в порту, контейнерооборот через Гетеборг увеличился на 6% до 655 тыс. TEU. Контейнеропоток в/из порта по железной дороге вырос на 13% до 385 тыс. TEU. Ка отмечают в порту, рост контейнеропотока продолжается восьмой квартал подряд, при этом темпы роста увеличиваются. Основной объем обрабатывает контейнерный терминал APM Terminals.

    При этом Гетеборг увеличил свою долю рынка – за 9 месяцев он обработал 53% всего шведского контейнеропотока против 52% за первое полугодие этого года. Как отмечают в Администрации порта, выросла и рыночная доля Гетеборга в сравнении с ближайшими североевропейскими хабами.

    «В логистике нет такого понятия как лояльность. Выигрывают те, кто максимально удовлетворяет потребности клиентов с точки зрения эффективности, надежности, гибкости и экологичности. Если вы не отвечаете этим требованиям, груз быстро уйдет в другое место», – говорит Элвир Дзанич, CEO Администрации порта Гетеборг.

    Оборот ро-ро грузов на внутриевропейских увеличился на 2% до 426 тыс. ед.

    Перевалка легковых автомобилей составила 155 тыс. ед. – падение на 18%, и это единственный сегмент, который продемонстрировал отрицательную динамику.

    Перевалка энергоносителей увеличилась на 11% до 16.4 млн тонн.

    Сухих грузов было перевалено 284 тыс. тонн, на 56% больше, чем годом ранее. В основном рост достигнут за счет продукции лесной промышленности и камня.

    Пассажиропоток через Гетеборг вырос на 121% почти до 1,2 млн. человек – по мере снятия ограничений люди все больше путешествуют.

    Число судозаходов круизных судов составило 68 против 60 годом ранее.

    Фото: Администрация порта Гетеборг


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