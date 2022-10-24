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Иран готов сотрудничать в модернизации Махачкалинского порта
24.10.2022

Иран готов сотрудничать в модернизации Махачкалинского порта


    • На прошлой неделе состоялась встреча заместителя председателя правительства Республики Дагестан Ризвана Газимагомедова с председателем правления союза «Астраханская торгово-промышленная палата», председателем правления совета иранских предпринимателей Яхьей Халадом и советником заместителя министра промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Саидом Джалалифаром и министром промышленности и торговли республики Дагестан Низамом Халиловым, сообщает пресс-служба правительства республики Дагестан.

    В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг» и возможности взаимодействия в сельскохозяйственной и промышленной областях. Также был затронут вопрос сотрудничества в развитии Махачкалинского морского торгового порта.

    «Махачкалинский порт является важным стратегическим связующим звеном транспортной системы России с государствами Средней Азии, Закавказья, Исламской Республикой Иран, другими странами Прикаспийского региона, а также одним из основных составляющих крупного транспортного узла на юге России, — сказал Р.Газимагомедов. – Основными направлениями перевалки грузов через Махачкалинский порт являются порты Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и Туркменистана. Сухогрузная гавань порта включает в себя перегрузочный комплекс мощностью 3,1 млн тонн грузооборота и нефтеналивную гавань мощностью 7,9 млн тонн грузов в год».

    «Главные железнодорожные пути, примыкающие к территории порта, имеют резерв пропускной способности до 10 млн тонн грузов в год, и эти показатели мы намерены увеличивать», – подчеркнул он.

    Иран готов сотрудничать в модернизации махачкалинского порта. «Иран располагает возможностями по проведению дноуглубительных работ морской части акватории Дагестана, – отметил Я.Халад. – Для этого у нас есть необходимые инвестиции, техника и квалифицированные специалисты».

    Фото: портал правительства республики Дагестан


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