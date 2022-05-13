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Первый за 30 лет российский паром в иранском порту Ноушехр
13.05.2022

Первый за 30 лет российский паром в иранском порту Ноушехр


    • В конце апреля этого года паром «Композитор Гасанов» доставил 66 российских автомобилей из порта Оля в порт Ноушехр на севере Ирана. Далее автомобили отправились транзитом через Иран в Объединённые Арабские Эмираты. 6 мая из Ирана «Композитор Гасанов» вернулся в порт прописки порт Оля, сообщила пресс-служба правительства Астраханской области.

    «Композитор Гасанов» водоизмещением 6 894 тонны и длиной 125,9 метра обеспечивает горизонтальную погрузку-выгрузку (система ро-ро).

    Отмечается, что до «Композитора Гасанова» российское судно — морской паром «Меркурий» — заходил в иранский порт Ноушехр лишь в 1991 году.

    Как рассказал в интервью «Известиям» чрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Иран Леван Джагарян, на фоне антироссийских санкций Россия и Иран усилили сотрудничество в различных сферах. Товарооборот между двумя странами достиг в 2021 году беспрецедентного роста — 4 млрд долларов.

    «К Ирану проявляют большой интерес регионы России, и прежде всего — Астраханская область», – цитирует интервью пресс-служба правительства Астраханской области.

    «С учётом того, что в силу известных причин транспортные потоки из Европы в Россию сейчас застопорились, коридор «Север — Юг» приобретает особое значение, – сказал посол. – Над этим мы давно активно работаем вместе с нашими иранскими партнерами, и не только иранскими. Наши торговые операции с Ираном осуществляются как по воде через Каспий, так и сухопутным путём через территорию Азербайджанской Республики».

    По словам Л.Джагаряна, в конце апреля переговоры об активизации работы МТК «Север — Юг» вёл в Москве министр транспорта и градостроительства Ирана Рустам Гасеми.

    Фото: портал правительства Астраханской области


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