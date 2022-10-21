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Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в апреле 2022
21.10.2022

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна, сентябрь 2022: импорт вырос на 38%

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