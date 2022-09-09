Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Оборот мировых контейнерных линий, 7 месяцев 2022
09.09.2022

Оборот мировых контейнерных линий, 7 месяцев 2022

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.08.2022
    Zim удвоил чистую прибыль за первое полугодие 2022
    Zim опубликовал основные операционные и финансовые показатели за второй квартал и первое полугодие 2022 […]
    2022ZimФинансы
    0
    21.02.2022
    Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2022 года в деталях
    В январе 2022 года грузооборот портов Балтийского бассейна вырос на 5% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года и составил 22,1 млн тонн.
    Только для подписчиков
    2022Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    15.08.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 33 неделя 2022
    Бункерное топливо подорожало
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровкаЦены
    0
    14.02.2022
    Безработные контейнеровозы, по состоянию на 1 февраля 2022 года
    Флот безработных контейнеровозов сократился по вместимости и по количеству судов. По данным Dynamar, за […]
    Только для подписчиков
    2022Безработные контейнеровозы
    0
    29.08.2022
    Рекордные объемы и рекордное соотношение чистый долг/ EBITDA у FESCO
    Транспортная группа FESCO опубликовала операционные и финансовые результаты за первое полугодие 2022 год по […]
    2022FESCO Финансы
    0
    14.07.2022
    Товарооборот между Россией и Германией в январе-мае 2022
    По итогам января-мая 2022 года товарооборот между Россией и Германией составил 35,8 млн тонн, […]
    Только для подписчиков
    2022ГерманияИмпортРоссия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.09.2022 Оборот мировых контейнерных линий, 7 месяцев 2022
    07.09.2022 FESCO и Почта России повысят скорость доставки международных отправлений
    07.09.2022 «Терминал Астафьева» обработал первое контейнерное судно
    06.09.2022 Первый поезд из Владивостока с вьетнамскими грузами с использованием смарт-контрактов
    05.09.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2022
    05.09.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2022
    Госрегулирование Показать всё
    08.09.2022 Совещание по Новороссийскому транспортному узлу
    02.09.2022 Ограничен личный прием граждан в Балтийской таможне
    02.09.2022 В.Путин пообещал перебросить свободные суда с Черного моря на Балтику
    01.09.2022 Упрощённый порядок подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции продлили
    01.09.2022 Mitsubishi получит долю в «Сахалинской Энергии»
    01.09.2022 Завершён первый этап формирования «дорожных карт» транспортно-логистических коридоров
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти