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Global Ports сократил контейнерооборот в первом квартале 2022 на 2%
13.10.2022

Контейнерооборот российских портов в сентябре 2022

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