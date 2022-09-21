В Норвегии начали работать полностью автономные электрические паромы

На этой неделе в Норвегии начали работать безэкипажные полностью электрические грузовые паромы. Как сообщает Maritime Executive, суда получили названия «Marit» и «Therese» в честь олимпийских чемпионок норвежских лыжниц Марит Бьорген и Терезы Йохауг. Заказчик – норвежская ASKO Maritime.

Паромы построены в Индии. Длина каждого судна составляет 67 м, вместимость – 16 полностью загруженных трейлеров стандарта ЕС. Как сообщает Maritime Executive, они работают полностью на электричестве благодаря аккумуляторной системе мощностью 1,8 тыс. КВт и заряжаются автоматически во время стоянки в порту. Паромы задействованы на перевозках по Осло-фьорду в интересах крупного норвежского дистрибьютора продуктов питания.

В течение двух лет суда будут работать в режиме испытания, чтобы получить полную сертификацию для работы в автономном режиме, но с ограниченным экипажем из четырех человек. После этого паромы передадут в управление совместному предприятию Kongsberg и Wilhelmsen – Massterly AS.

«ASKO Maritime рассчитывает, что за несколько лет по этому маршруту смогут перевозить до 150 трейлеров, при этом ожидают, что объем CO2 сократится до 5 тыс. тонн в год», – пишет издание.

Из Индии паромы были отправлены 29 июня на борту другого судна, в Норвегию прибыли 9 августа.

Фото: ASKO Maritime