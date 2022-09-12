Даешь ЕС угля

По итогам 6 месяцев 2022 года экспорт угля из РФ в страны ЕС по морю и железной дороге составил 20,2 млн тонн. Это почти на 12 % ниже показателя за аналогичный период прошлого года – 23,5 млн тонн.

Так, по данным Евростата, на 21% снизился объем угля, перевезенного по морю (с 19,3 млн тонн до 15,2 млн). По железной дороге за первые шесть месяце этого года из РФ в страны ЕС перевезено чуть более 3 млн тонн, на 28,5% меньше чем за первое полугодие 2021 года – 4,2 млн тонн.

Поставки угля автотранспортом за указанный период выросли на 377% — с 20,4 тыс. тонн до 77 тыс. тонн.

Уголь из России в ЕС также транспортировали самолетами, но эти объемы мизерные. Как уточнил SeaNews свой источник в AirBridgeCargo, за один рейс Boeing 777 freighter может перевезти до 100 тонн угля, а за первые шесть месяцев 2021 года по воздуху было перевезено 187 тонн угля, за указанный период этого года – всего 70 тонн. Отметим, что самые крупные партии угля авиатранспортом были доставлены в марте, в Германию, Нидерланды и Испанию. Примечательно, что за последние годы самые крупные партии угля тоже перевозились в марте, например, в марте 2018 и 2019 года было перевезено 105 и 93 тонны соответственно.

Поставки угля морем за период с января по март снизились на 15%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, по железной дороге объемы за три месяца 2021 и 2022 года остались примерно те же – 2 млн и 2,2 млн тонн соответственно.

В апреле «морские» объемы снизились по отношению к апрелю 2021 года на 60% — с 3 млн тонн до 1,8 млн тонн. Но уже в мае на фоне эмбарго, объявленного месяцем ранее, ЕС значительно нарастил поставки угля – до 4,4 млн тонн.

Всего же всеми видами транспорта в мае было перевезено 4,7 млн тонн угля, в апреле – 2,4 млн тонн.

Поставки в апреле по железной дороге обвалились на 45% по сравнению с прошлым годом — с 721 тыс. тонн до 499 тыс. тонн. В мае поставки угля в ЕС по железной дороге составили 53,5 тыс. тонн.

В июне этого года морским транспортом в ЕС было доставлено 228,3 тыс. тонн, когда как в 2021 году – 3 млн тонн. По железной дороге перевезено 82,6 тыс. тонн против 663,7 тыс. тонн в июне прошлого года. Падение составило 800%.

Автотранспортом в июне перевезено 66,7 тыс. тонн, что на 222,3 % выше прошлогоднего показателя – 3 тыс. тонн. Самолетами уголь в ЕС в этот период не перевозили.

За шесть месяцев этого года из России в ЕС завезено угля на сумму 4,4млрд евро, что в 2,5 раза больше показателя прошлого года – 1,7 млрд евро.

Самый большой по стоимости объем поставок был в мае, когда ЕС получил из России 4,5 млн тонн угля суммарной стоимостью 962,2 млн евро. Для сравнения, в апреле было отгружено 2,4 млн тонн на 642 млн евро. Однако апрельский уголь был существенно дороже майского – 267,5 евро за тонну против 213,8 евро за тонну.

Фото: «Ростерминалуголь»