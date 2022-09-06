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В Бурятии построят таможенно-логистический терминал
06.09.2022

В Бурятии построят таможенно-логистический терминал

    • На полях Восточного экономического форума-2022 подписано соглашение о взаимодействии при реализации проекта по строительству таможенно-логистического терминала в городе Кяхта Республики Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

    Строительство нового таможенно-логистического терминала предполагается в границах международного автомобильного пункта пропуска «МАПП Кяхта» на границе с Монголией. Инвестор планирует вложить в реализацию проекта около 360 млн рублей.

    В настоящее время уже начато проектирование ТЛК, в состав которого войдут как открытые, так и отапливаемые склады, административное здание, автомобильный терминал, оборудованный специальной грузоподъемной техникой, весовым оборудованием, системой контроля радиоактивности, а также досмотровым и рентгеновским комплексами. Запустить первый этап проекта планируется в 2023 году. По предварительным расчетам в сутки здесь будут обрабатывать не менее 300 транспортных средств.

    «Цель нашего проекта, который мы реализуем полностью за свой счет, – улучшить товарооборот между Россией, Монголией и Китаем. Надеемся уже в 2023 году приступить к операционной деятельности, а пока нарабатываем пул иностранных партнеров из дружественных стран», — рассказал представитель ООО «Таможенно-логистический терминал «Кяхта» Алексей Цыремпилов.

    Для реализации нового инвестпроекта, который предполагает стоянку на 150 большегрузов, а также строительство автомобильной дороги и объектов инженерной инфраструктуры, потребуется расширение границ территории опережающего развития «Бурятия». Положительное решение было принято ранее на наблюдательном совете ТОР «Бурятия».

    Фото: сайт КРДВ


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