Новый плавучий причал в Салехардском речном порту

Для нужд Салехардского речного порта в селе Новый порт Ямальского района построят новый плавучий причал длиной 250 м с акваторией длиной 130 м для обеспечения выгрузки навалочных, тарно-штучных и генеральных грузов.

Главгосэкспертиза России после повторного рассмотрения выдала положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий на строительство объекта.

По информации Главгосэкспертизы, в составе обустройства плавучего причала предусмотрены плавучее причальное сооружение, причальные палы, акватория и водные подходы протяженностью 2,7 км, технологический проезд к причалу, защищенный берегоукреплением, разворотная площадка для длинномеров, сооружения для сбора и очистки стоков и другие объекты.

По проекту, новый причал сможет принимать до 96 судов в год и обрабатывать порядка 68 тыс. тонн грузов. Через причал планируется переваливать железобетонные изделия, строительные и иные трубы, различное оборудование, щебень, песок и другие грузы – в мягких контейнерах, тарах, ящиках, мешках и т.д.

Генеральным проектировщиком нового объекта является АО «Гипроречтранс».

На объекте планируется использовать альтернативные источники энергии. По словам главного эксперта проекта отдела комплексной экспертизы Крымского филиала Главгосэкспертизы России Валерия Овчинникова, на причале Салехардского порта установят солнечные электростанции типа GM 400/200. Солнечные электростанции другого типа будут использованы и для освещения территории вместе со светодиодными светильниками на кронштейнах.

«Такое решение позволит повысить энергоэффективность предприятия, – отметил он. – Электрооборудование будет использоваться только в период навигации, то есть в течение 70-113 дней. Срок эксплуатации всех проектируемых сооружений причала составит не менее 50 лет».

Причальные стенки АО «Салехардский речной порт» тянутся вдоль правого берега реки Полуй в Салехарде и левого берега Оби в Лабытнанги. Основная промышленная зона порта располагается на Обском причале в городе Лабытнанги.

Напомним, в 2021 году правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и дочернее предприятие «Газпром нефти» – «Газпромнефть-снабжение» подписали соглашение о развитии промышленного парка «Обской причал» в городе Лабытнанги. Согласно документу, «Газпромнефть-Снабжение» примет участие в техническом развитии логистического парка, а также в модернизации действующих площадок и создании новых объектов инфраструктуры на территории «Обского причала».

Фото: Салехардский речной порт