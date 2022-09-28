В Таганроге строят плавучую причальную платформу для морских судов

27 сентября в ходе рабочей поездки в Таганрог председатель Совета Федерации Валентина посетила Таганрогский морской порт, где ознакомилась с ходом работ по созданию плавучей причальной платформы для морских судов, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

По словам руководителя Росморречфлота Захария Джиоева, изготовление плавучей платформы и монтаж двух первых секций причала начались в августе. В начале сентября была произведена тестовая установка двух первых секций причала в районе берегозащитного укрепления (бывшего причала № 9). Состоялась тестовая швартовка теплохода.

Изготовить и установить причал — 8 секций по 12 метров — планируется до конца мая 2023 года. З.Джиоев подтвердил, что уже весной будущего года все работы будут завершены, и Таганрогский причал будет готов к приему круизных теплоходов.

Фото: портал губернатора Ростовской области