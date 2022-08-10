Старые спишут, новые построят

Мировой портфель заказов на строительство контейнеровозов составляет почти 30% от действующего флота. В дальнейшем это может привести к избыточному предложению и, соответственно, к значительному снижению фрахтовых ставок, сообщает Container News.

«Однако председатель совета директоров Evergreen Чанг Йен-И считает, что поэтапный отказ от старых судов в связи с требованиями Международной морской организации (IMO) уменьшит опасения по поводу большого портфеля заказов и, впоследствии, избыточного тоннажа», – пишет издание.

Чанг Йен-И на брифинге для СМИ отметил, что «для старых, неэкологичных, судов есть сроки утилизации, поэтому их придется убирать с рынка».

По данным Container News, в настоящее время в портфеле заказов Evergreen 56 контейнеровозов суммарной вместимостью 541,8 тыс. TEU, что составляет 34% от вместимости действующего флота линии (1,58 млн TEU).

Суммарная вместимость заказанного Sinokor Merchant Marine флота составляет 93,3 тыс. TEU, что в два с лишним раза превышает совокупную вместимость имеющегося флота перевозчика.

У Wan Hai Lines в заказе контейнеровозы общей вместимостью 72,3 тыс. TEU. Это соответствует 72% действующего флота компании.

Самый большой портфель заказов у MSC – 114 контейнеровозов суммарной вместимостью 1,53 млн TEU.

«Совокупная вместимость контейнеровозов старше 21 года по всему миру составляет порядка 2,2 млн TEU. Это 10% от действующего флота. Когда правила IMO по сокращению выбросов вступят в силу, половину мирового контейнерного флота нужно будет модернизировать. Евросоюз также начнет взимать налоги на выбросы углерода в следующем году, и это ускорит утилизацию старых судов», – резюмировал Чанг Йен-И.

Фото: Evergreen