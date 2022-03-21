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Самое большое судно Greenpeace утилизируют
21.03.2022

Самое большое судно Greenpeace утилизируют


    • Самое большое судно Greenpeace – «Esperanza» – будет утилизирован спустя 20 лет службы, сообщает The Maritime Executive. Судно уже прибыло на утилизационную верфь в порту Хихон в Испании.

    «Наше самое крупное судно «Esperanza» не соответствует миссии организации из-за большого углеродного следа, – цитирует издание Greenpeace. – По мере того, как меняется мир, должны меняться и морские операции Greenpeace. У «Esperanza» даже с использованием электрического привода гораздо бОльший углеродный след, чем у других судов, принадлежащих организации. Несмотря на усилия экипажа, волонтеров и обслуживающих технических бригад, направленные на улучшение технических характеристик судна, оно не отвечает нашей миссии – в ближайшее время достичь нулевых выбросов CO2».

    Примечательно, что судно было построено в 1984 году в Гданьске для Военно-морских сил СССР как пожарное. Greenpeace приобрел его в 2000 году. «Esperanza» было самым быстрым судном во флоте организации и имело ледовый класс.

    Фото: сайт Greenpeace 

     


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