За 8 лет количество судов на СПГ выросло в 6 раз

В июле этого года было заказано 9 судов, работающих на СПГ. Таким образом, к 2028 году мировой портфель заказов на подобные суда превысит 500 единиц, что в два раза превышает действующий в настоящее время мировой флот, который использует в качестве топлива СПГ, сообщает The Maritime Executive со ссылкой на отчет DNV.

По данным DNV, сейчас по всему миру в эксплуатации находятся 313 судов, работающих на СПГ. Отмечается, что в 2014 году судов на СПГ было 50. «Помимо этого, действующих сейчас 229 судов можно считать готовыми к использованию СПГ в качестве основного топлива», – добавляет издание.

За 7 месяцев 2022 года в общей сложности было заказано свыше 160 судов на СПГ. Больше половины из них приходится на контейнеровозы, четверть – на автомобилевозы. В основном такие суда оснащают двухтопливными двигателями. Их доля в портфеле заказов составляет 89%.

Согласно отчету DNV, в этом году количество бункеровщиков СПГ по всему миру достигло 38 единиц, в этом году было заказано еще 18 подобных судов.

Фото: CMA CGM