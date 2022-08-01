Грузы РЖД, 7 месяцев 2022: погрузка угля снизилась на 5,5%

Погрузка на сети РЖД за январь-июль 2022 года составила 716,9 млн тонн. Это на 3,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Практически по всем грузам отрицательная динамика. Основная причина снижения — прекращение перевозок на Украину и уменьшение экспортных потоков в западном направлении, сообщает РЖД в своем Телеграм-канале.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», по итогам 7 месяцев этого года погрузка каменного угля составила 203,7 млн тонн – на 5,5% меньше, чем за 7 месяцев прошлого года. В то же время погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 0,6% больше, чем за январь-июль 2021 года и составляла 125 млн тонн. Погрузка железной и марганцевой руды за отчетный период текущего года была на 3,5% меньше, чем за январь-июль 2021 года и составляла 67,6 млн тонн.

Снизились объемы погрузки химических и минеральных удобрений – на 6% до 35,6 млн тонн, лесных грузов – на 19,9% до 20,3 млн тонн, соды и химикатов – на 3% до 13,7 млн тонн, цемента – на 3,5% до 14,6 млн тонн, цветной руды и серного сырья — на 6,8% до 10,8 млн тонн, лома черных металлов – на 22,1% до 7,4 млн тонн и кокса – на 9,9% до 6,1 млн тонн. Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено 19 млн тонн, на 5,9% меньше, чем годом ранее. Погрузка зерна за 7 месяцев этого года сократилась на 11,9% и составила 12 млн тонн.

Положительная динамика отмечена в погрузке строительных грузов (плюс 2,7%, до 75,7 млн тонн) и черных металлов (плюс 0,4%, до 40,2 млн тонн).

Погрузка на сети РЖД за июль 2022 года составила 102,1 млн тонн. Это на 5,5% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

Грузооборот за 7 месяцев 2022 года составил 1533 млрд тарифных т/км (плюс 0,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии достиг 1921,6 млрд т/км (плюс 0,3%).

В июле грузооборот на сети РЖД снизился на 1,7% по сравнению с показателем аналогичного месяца прошлого года и составил 213,8 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц сократился на 1,6%, до 267,8 млрд т/км.

Фото: Телеграм-канал РЖД