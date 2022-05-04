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Maersk отчитался о прибылях
04.05.2022

Очередной рекордный квартал Maersk

    • A.P. Moller-Maersk опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2022 года. Как сообщили SeaNews в головном офисе группы, результаты снова рекордные – благодаря высоким ставкам и «крепкому долгосрочному партнерству с клиентами, которым нужна поддержка на всех этапах цепочки поставок».

    По словам Сорена Скоу, CEO A.P. Moller-Maersk, группа показала самый высокий квартальный результат за всю свою историю. «Рост выручки произошел за счет высоких фрахтовых ставок и заключению контрактов на более высоком уровне», – сказал он.

    Выручка по группе увеличилась на 55% до 19,3 млрд долларов, показатель EBITDA вырос более чем вдвое до 9,1 млрд долларов, операционная прибыль – почти в 2,4 раза до 7,3 млрд долларов, прибыль до налогообложения – в 2,4 раза до 6,98 млрд долларов. Чистая прибыль A.P. Moller-Maersk составила 6,8 млрд долларов – в 2,5 раз выше, чем годом ранее.

    В сегменте Ocean выручка в первом квартале 2022 года увеличилась в 1,6 раза до 15,6 млрд долларов, главным образом за счет роста фрахтовых ставок. Показатель EBITDA вырос в 2,4 раза до 8,2 млрд долларов, операционная прибыль – в 2,6 раза до 7,07 млрд долларов.

    Объем перевозок сократился в сравнении с показателем первого квартала 2021 года на 6,7% до 6 млн TEU, что связано главным образом с более низкими объемами из Европы на Азию и сокращением экспорта из Северной Америки.

    На трейде Восток – Запад перевозки груженых контейнеров в первом квартале снизились на 6,6%, на трейде Север – Юг – на 7,2%, на внутрирегиональных перевозках – на 6,2%.

    Средняя величина фрахтовой ставки была 71% выше, чем в первом квартале 2021 года и составляла 4553 долларов за груженый 40-футовый контейнер. При этом на трейде Восток – Запад ставки выросли на 83,6%, на трейде Север – Юг – на 59,8%, на внутрирегиональных перевозках – на 54,3%.

    Суммарные операционные расходы увеличились в 1,2 раза до 7,3 млрд долларов, что связано с повышением цен на бункер (на 54% до 611 долларов за тонну), а также увеличением расходов на фрахтование слотов и обработку контейнеров (последнее – из-за роста стоимости транспортировки порожняка).

    По состоянию на конец квартала флот Maersk состоял из 318 собственных и 423 зафрахтованных судов суммарной вместимостью почти 4,3 млн TEU. 23 судна суммарной вместимостью 104 тыс. TEU из них было выведено из эксплуатации (в основном для проведения ремонтных работ).

    В сегменте Logistics & Services выручка в первом квартале выросла в 1,4 раза до 2,9 млрд долларов, валовая прибыль – в 1,5 раза до 765 млн долларов, показатель EBITDA – в 1,6 раза до 204 млн долларов, операционная прибыль – в 1,3 раза до 183 млн долларов.

    В сегменте Terminals выручка увеличилась в 1,2 раза до 1,13 млрд долларов, EBITDA – в 1,4 раза до 1,7 млрд долларов, операционный убыток составил 73 млн долларов против операционной прибыли 239 млн долларов годом ранее

    В сегменте Towage & Maritime Services выручка увеличилась на 6,1% до 535 млн долларов, показатель EBITDA сократился на 11,2% до 79 млн долларов, операционная прибыль выросла в 1,7 раза до 69 млн долларов.

    По итогам 2022 года Maersk рассчитывает показать EBITDA порядка 30 млрд долларов и операционную прибыль порядка 24 млрд долларов. Объем CAPEX на 2021-2022 годы остается в размере 7 млрд долларов, на 2022-2023 годы – в размере 9-10 млрд долларов.

    Фото: Shipspotting


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